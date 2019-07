Economía

Los accionistas de Just Eat controlarían el 52,2% de la nueva compañía y los de Takeaway.com alrededor del 47,8%.

La empresa británica de reparto de comida a domicilio Just Eat y su competidora holandesa Takeaway.com han alcanzado un principio de acuerdo sobre los aspectos clave para una posible fusión de ambas compañías mediante un intercambio de acciones que daría origen a una de las mayores plataformas online de envío de comida a domicilio con más de 360 millones de pedidos por un valor de US$ 8.116 millones en 2018.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Just Eat recibirán 0,09744 acciones de Takeaway por cada título de la empresa en su poder, lo que valora en US$ 899 cada acción de Just Eat, un 15% por encima de su precio el pasado 26 de julio.

En función de esta ecuación de canje, al cierre de la transacción los accionistas de Just Eat controlarían el 52,2% de la nueva compañía y los de Takeaway alrededor del 47,8%.

Una vez completada la potencial fusión, se pretende que Mike Evans, actual presidente de Just Eat, asuma la presidencia del consejo de la nueva empresa combinada, mientras que Adriaan Nühn, presidente del consejo de supervisión de Takeaway.com, asumirá la vicepresidencia del consejo de supervisión de la nueva sociedad.

Asimismo, Jitse Groen, consejero delegado de Takeaway, se convertirá en el máximo ejecutivo del nuevo grupo tras la fusión, Paul Harrison, actual director financiero de Just Eat, asumirá el mismo rol en la nueva empresa, mientras que Brent Wissink, director financiero de Takeaway, y Jörg Gerbig, director de operaciones de Takeaway, pasarán a compartir la dirección de operaciones de la nueva empresa combinada.

Una vez completada la operación, Takeaway pretende que el nuevo grupo combinado tenga su sede central y su domicilio en Ámsterdam, Países Bajos, con una cotización premium en la Bolsa de Londres y manteniendo una parte significativa de sus operaciones en el Reino Unido.

"Las negociaciones respecto de los otros términos de la posible combinación continúan y están en una etapa avanzada", indicaron las empresas, advirtiendo de que no puede existir la certeza de que finalmente haya una transacción. En este sentido, según la regulación británica, Takeaway tendrá de plazo hasta la tarde del próximo 24 de agosto para anunciar si presenta una oferta en firme por Just Eat o si desiste de ello.