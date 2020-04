Países de Europa y Perú se preparan para levantar las cuarentenas en los próximos días

Economía

Cientos de países en todo mundo han tomado medidas de aislamiento social y suspensión de actividades no esenciales para contener el avance del coronavirus entre su población, pero desde la próxima semana estas acciones comenzarían a relajarse en algunas zonas, ya que los gobiernos están elaborando planes para levantar paulatinamente las cuarentenas.

Austria, que tiene planeado volver a abrir tiendas desde la próxima semana, se convertiría en el primer país de Europa en revertir las medidas de confinamiento. El canciller Sebastián Kurz describió hoy un cronograma para reiniciar la economía, con una serie de pasos diseñados para normalizar la vida en el país y al mismo tiempo minimizar el riesgo de un aumento de nuevas infecciones.

El plan contempla que las pequeñas tiendas vuelvan a abrir el martes de la próxima semana y prevé permitir que los otros negocios que impliquen un riesgo mayor retomen sus actividades dos semanas después, es decir, desde el 1 de mayo.

El gobierno señaló que los restaurantes y cafés tendrían permitido operar nuevamente desde mediados de mayo, pero no indicó una fecha exacta. Los eventos públicos no se retomarían hasta julio y todavía no está definida la fecha para la vuelta a clases.

Si bien la autoridad anunció un cierto retorno a la normalidad, también enfatizó que la población debe prepararse para seguir con ciertas restricciones durante los próximos meses, y destacó que las restricciones se aliviarán solo si durante esta semana se respetan las reglas establecidas.

Mientras en Latinoamérica hay países que recién están adoptando las primeras medidas con Perú diseñando un plan para volver a la normalidad a partir de la próxima semana. Si bien la emergencia nacional -que se traduce en cuarentena- decretada para frenar el avance del brote finaliza este domingo, al día siguiente se retomarían algunas actividades.

Este reinicio se llevará a cabo de manera progresiva, por sectores y en tres etapas, anunció la ministra de la Producción, Rocío Barrios. "Se propone una apertura gradual e incremental, que será evaluada progresivamente, conforme veamos cómo se desarrolla la parte de salud", afirmó.

Según la autoridad, un primer criterio para la reinserción son los sectores productivos que generan mayor valor agregado a la economía del país, como la agroindustria, bebidas no alcohólicas, manufactura o sector textil. Un segundo punto a considerar son las actividades económicas que más aportan al fisco, que podían generar ingresos al estado. Y por último, se evaluarían tópicos como cantidad de trabajadores, seguridad de las firmas y protocolos de salud.

En cuanto a las etapas, primero se retomarían las actividades económicas con mayor valor agregado, luego el regreso a clases y los sectores que lo hacen posible, y por último las actividades vinculadas al entretenimiento. Además, la reactivación podría implementarse de forma diferenciada por regiones.

Los preparativos de Europa

Los países del viejo continente, que se han llevado las miradas durante el último mes por la rápida propagación del virus y el aumento en las muertes, también estarían evaluando retomar actividades.

El Ministerio del Interior de Alemania elaboró una lista de medidas que incluye la obligación de usar mascarillas en público, el límite de personas por reuniones y el rastreo rápido de las cadenas de infección, que según funcionarios del gobierno permitiría que la vida retome cierto grado de normalidad después del 19 de abril. Dicha normalidad incluiría la apertura de escuelas a nivel regional y que los estrictos controles fronterizos se relajarían, entre otras acciones.

Pero en lo inmediato, el portavoz del gobierno, Steffen Seibert, dijo que "el mensaje importante ahora es: no estamos en una fase de la pandemia donde podemos decirle a la gente que las medidas ahora pueden ser relajadas". "Por supuesto que puedes prepararte para eso mentalmente, pero por el momento es este mensaje (de estar en casa) lo que importa", agregó.

España extendió el sábado el cierre del país por dos semanas más, hasta el 26 de abril, luego de convertirse en el segundo país con más casos del brote en el mundo, superado solo por Estados Unidos. Pero el jefe del gobierno Pedro Sánchez dijo que una prohibición impuesta el mes pasado a todo el trabajo no esencial, incluida la fabricación y la construcción, se levantaría después de Semana Santa.

"Cuando tengamos la curva de infección bajo control, cambiaremos hacia una nueva normalidad y hacia la reconstrucción de nuestra economía", explicó Sánchez, y agregó que "un equipo específico de epidemiólogos ha estado trabajando durante dos semanas en un plan para reiniciar la actividad económica y social".

El jefe de la Agencia de Protección Civil de Italia, Angelo Borrelli, señaló que la "fase dos" del bloqueo podría comenzar el próximo mes, y si bien no quiso dar una fecha concreta, planteó que hasta el 16 de mayo los datos podrían ser más positivos, lo que permitiría una reanudación de actividades y el comienzo de la segunda etapa.

Dinamarca, que fue uno de los primeros países de Europa en cerrar la actividad y sus fronteras, estableció la semana pasada un plan para relajar las restricciones. "Si nosotros, durante las próximas dos semanas, más allá de Pascua, seguimos unidos, a distancia, y si los números permanecen estables y razonables, entonces el gobierno comenzará una apertura gradual, tranquila y controlada de nuestra sociedad nuevamente", dijo la primera ministra Mette Frederiksen.

Francia, en tanto, está evaluando tomar medidas como la obligatoriedad del uso de mascarillas en público, pero el primer ministro Édouard Philippe señaló la semana pasada que "el proceso de "descontaminación" no tenía precedentes y sería "terriblemente complejo". "Probablemente no nos dirigimos a una desconfinación que sea absoluta en todas partes para todos", dijo.

Bélgica y Finlandia son algunos de los países que han establecido comités de expertos para evaluar las órdenes de quedarse en casa para algunas empresas y escuelas, teniendo presente evitar una segunda ola de infecciones de coronavirus.