Parlamento británico derrota de nuevo a Boris Johnson en su intención por forzar un Brexit sin acuerdo

Economía

La crisis política que ha ocasionado la salida del país de la UE llevó al portavoz del Legislativo, John Bercow, a renunciar tras más de 10 años en el cargo.

Cinco días de sesiones en la Cámara de los Comunes se han traducido en cinco grandes derrotas consecutivas para el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. También en la pérdida de 21 parlamentarios conservadores y con ello la mayoría legislativa, del apoyo de su hermano Jo Johnson como miembro del gobierno, y tampoco ha logrado que avance su propuesta de elecciones anticipadas ni el plan que tiene para ejecutar el divorcio con la Unión Europea.

Ayer fue otro día más. En sus últimas horas en funciones antes de entrar en un receso forzado de cinco semanas, el Parlamento discutía en un acalorado debate en contra de la propuesta de realizar nuevas elecciones.

Durante la discusión, el premier reiteró que no pedirá un nuevo retraso del Brexit, y pidió que se diera paso a una consulta popular. Explicó que, si no hay elecciones, irá a Bruselas a negociar el 17 de octubre y que, si no se logra un nuevo acuerdo, el país saldrá de la UE con o sin él.

Sus palabras despertaron el repudio de la oposición, que consideró que el líder del Ejecutivo está violando la ley al ignorar que Westminster ya decidió proteger el proceso y evitar un divorcio desordenado.

Al cierre de esta edición, cada uno de los legisladores laboristas -entre ellos su líder, Jeremy Corbyn- dejó claro que sólo apoyarán volver a las urnas en el momento en que se garantice que se evitará una salida forzada.

Otro golpe del Parlamento

Más temprano, el Parlamento puso contra las cuerdas a Downing Street al ordenarle liberar documentos relacionados con la planificación del Brexit sin acuerdo y la decisión de suspender el parlamento.

En votación -que resultó 311 a 302- obligaron al Ejecutivo a publicar varios documentos; sin embargo, las autoridades ya indicaron que resistirían parte de la solicitud por considerar que publicar mensajes privados es “descaradamente ilegal”.

Sale el hombre del orden

Antes de la votación, el Legislativo perdió a uno de sus rostros más populares del proceso del Brexit.

En un emotivo discurso en Westminster, el portavoz de la Cámara de los Comunes, John Bercow, dijo que abandonará su cargo a más tardar el 31 de octubre y que su salida se verá adelantada si es que se llegara a convocar elecciones anticipadas.

Detrás de su decisión estuvieron motivos personales: había prometido a su familia que este sería el último año en el puesto. Pero también pesó el Brexit. Bercow, de 56 años de edad y quien lleva 10 años como speaker, se había opuesto a la decisión de Johnson de prorrogar las tareas legislativas en medio de la negociación del Brexit. El portavoz calificó la medida como un “atropello constitucional”.

Para la autoridad, la fecha del 31 de octubre es adecuada porque le permitirá supervisar las dos intensas semanas finales de octubre en el Parlamento, dentro de las cuales Johnson presentará su programa legislativo y podría ser necesario aprobar un acuerdo del Brexit o buscar una nueva prórroga.

Se alejan los temores de una recesión en el Reino Unido

La economía del Reino Unido creció en julio a su mayor ritmo en seis meses, una evolución mejor a la esperada que disipa los temores de que el país se enfrente a una posible recesión pre-Brexit.

La actividad registró un crecimiento de 0,3% en el mes, según datos preliminares de la Oficina de Estadística británica (ONS, su sigla en inglés). La cifra estuvo impulsada por el sector de los servicios que disfrutó de su mejor mes en lo que va de 2019.

Según analistas, si se mantienen las condiciones, la economía se expandirá 0,4% entre julio y septiembre. Incluso si la producción se mantiene sin cambios en agosto y septiembre, se evitaría un nuevo trimestre de contracción.

Aún así, advierten de señales de que la economía perdió algo de impulso, por la caída de la confianza en medio de la crisis política sobre el Brexit y la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

En un informe, KPMG advirtió que una salida de la Unión Europea sin acuerdo podría desencadenar una recesión que duraría cuatro trimestres, con una contracción de 1,5% el próximo año.