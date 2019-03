Parlamento inglés prohíbe a May volver a presentar su plan para el Brexit por tercera vez

Economía

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, propinó un duro golpe a la estrategia para el Brexit de Theresa May al prohibirle someter a votación su acuerdo en el Parlamento por tercera vez, a menos que lo cambie de manera significativa.

En una sorpresiva decisión, este lunes Bercow impuso al gobierno una nueva "prueba" antes de permitir que la primera ministra solicite al Parlamento volver a votar el acuerdo que negoció durante dos años con la Unión Europea.

Si el acuerdo no es sustancialmente diferente del plan que los Comunes ya rechazaron, Bercow no permitirá que los miembros del Parlamento lo voten, dijo el presidente. El problema para May es que las negociaciones terminaron y el tiempo está a punto de acabar antes que el Reino Unido se retire del bloque el 29 de marzo.

May asistirá a una cumbre en Bruselas el jueves y parece probable que ahora tenga que solicitar a los líderes de la UE que le otorguen una extensión al plazo, que posiblemente durará varios meses.