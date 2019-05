Pat Cox: “La UE enfrenta la prueba de fuego para la integración regional”

Economía

En entrevista con DF, el político irlandés consideró que las elecciones al Legislativo marcan un antes y un después para Bruselas con representación más fragmentada y el desafío del divorcio con el Reino Unido.

Enviada especial a Leipzig, Alemania

La Unión Europea enfrenta un nuevo desafío a la integración regional, en momentos en que aún intenta definir qué pasara con el Reino Unido, luego de que decidiera abandonar la membresía del bloque.

Ayer, precisamente la nación británica –junto a Holanda- dio inicio a cuatro días de elecciones al Parlamento Europeo, cuyo resultado guiará a Bruselas durante los próximos cinco años. Según Pat Cox, expresidente del Legislativo, esta jornada marcará un antes y un después en la política del viejo continente, porque "la representación será mucho más fragmentada, con la llegada de partidos políticos más pequeños que han sacudido la política tradicional".

En entrevista con Diario Financiero en Leipzig, Alemania, el político irlandés dijo que "vienen tiempos de negociaciones y coaliciones consensuadas" e hizo referencia al fracaso de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, en lograr el divorcio con la UE "de una forma ordenada y segura" para ambas partes.

- A su juicio, ¿Cómo será la Europa que resulte de las elecciones de estos cuatro días?

- Considerando las encuestas preelectorales, y por la evolución de la política nacional y regional dentro de la UE, creo que veremos una representación mucho más fragmentada en el Parlamento que, por una parte, permitirá tener un amplio rango de opiniones representadas, pero al mismo tiempo hará que exista mucha más tensión y objeciones. Basados en las probabilidades, los dos grupos más grandes en el Parlamento van a perder escaños y la distribución se dividirá entre partidos populistas de derecha e izquierda, así como con nuevos actores del centro, como Ciudadanos de España o el partido de Emmanuel Macron que no existía antes.

- Un gran desafío para la UE...

- Definitivamente será un gran cambio. El Parlamento tendrá que producir coaliciones proeuropeas más complejas, que en el pasado quedaban en manos de dos partidos y otros pocos involucrados. Ahora se tendrá que dar paso a mas variedades, con cerca de un tercio del Parlamento que podría ser representado por quienes son calificados desde eurocríticos a euroescépticos. Desde fuera del Parlamento, hemos sido testigo de la fragmentación de Europa y de cómo los partidos populistas han crecido y lo seguirán haciendo. Vienen tiempos de negociaciones y coaliciones consensuadas que, a mi juicio, llegaron para quedarse.

- ¿Cómo ve a la UE con la participación del Reino Unido en las elecciones, pero pronto fuera del bloque?

- Francamente, desde el punto de vista de la UE y del Reino Unido, ésta es una circunstancia legalmente necesaria, pero políticamente bizarra. El Reino Unido eligió a 73 diputados para un Parlamento que no tiene intención de quedarse en la UE.

- ¿Cree que el Brexit finalmente se concrete?

- Es un juego con un final para Theresa May, pero no para el Brexit. Al final del día, May intentando hacer concesiones redujo sus posibilidades de éxito. Si lo hubiese hecho antes, si se hubiese analizado mejor el resultado del referendo y hasta la pregunta se hubiese hecho distinta, la premier no estaría tan cerca del fin de su gobierno. Su autoridad está reducida a cero, y no puede gobernar así.

Alemania sin Merkel

- Hablando de fin de gobierno y de mujeres, ¿cómo será Alemania sin Angela Merkel?

- Es una gran transición. Aunque su ausencia genera incertidumbre, la verdad es que los elementos estructurales que hicieron a Alemania convertirse en potencia y crecer, lograr pararse en medio del continente como un gran jugador responsable de cerca de un tercio de la riqueza del PIB de la eurozona, todas estas cosas se mantienen sin importar quien llegue o se vaya. Además, Merkel inició hace mucho el proceso de retirarse de forma ordenada e incluso logró definir a su sucesora. La salida de Merkel no se traduce en el caos que ha estado dejando la salida de May. Merkel escogió su tiempo, se apartó del liderazgo político y lo hizo muy a su estilo: una transición suave, metódica y clásica, bien pensada y sin gran drama.

- Volviendo a May, ¿será Boris Johnson su sucesor?

- Si queda como uno de los dos contendores finales y pasa a la decisión de la base del Partido Conservador, la balanza se inclina a que sí será el sucesor. Y ello porque la demografía del partido está compuesta, en su mayoría, por hombres de avanzada edad y no por jóvenes. La degradación progresiva de la primera ministra lo ha hecho más aceptable, a pesar de su reputación de Maverick.

- Sobre Chile, ¿cree que su acuerdo comercial con el Reino Unido pueda tener impacto en la relación con la UE?

- Aunque no conozco muy bien los detalles de la negociación, la UE no está interesada en castigar a los países que hagan negocios con el Reino Unido, sino salvaguardar sus propios intereses de acuerdos comerciales ya existentes. Asegurarse que cuando el Reino Unido salga y haga sus propios negocios, no deje consecuencias negativas para el resto de la UE.