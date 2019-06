Paul Romer: "Espero que mis comentarios no ayuden a polarizar. Si he contribuido en eso, me disculpo"

Economía

"Toda esta discusión sobre Doing Business es sólo parte de hacer mi trabajo, que en parte es decir algo cuando algo está mal", dijo el execonomista jefe del Banco Mundial en el seminario de Moneda Asset Management.

Crítico de la labor que han hecho los economistas por fortalecer el poder de los mercados, en desmedro del rol que tienen los gobiernos en proteger a los países, se mostró hoy el premio Nobel de economía y execonomista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, durante el Seminario Crecimiento=Ideas+Responsabilidad.

En entrevista con DF en el contexto del seminario organizado por Moneda Asset Management, destacó las fortalezas económicas del país y desafió a los políticos y al gobierno a construir un propósito de sentido común que genere aún más beneficios.

"Chile es un país interesante –no por lo del Banco Mundial o por lo del Doing Business- sino que porque es exitoso en crecimiento económico en relación con otros países en la región", dijo.

Agregó que: "También es un caso interesante donde la historia ha dejado a Chile con este legado de polarización. Puede ser un buen laboratorio para experimentar con políticas que ayuden a construir un sentido de unión, un propósito de pertenencia a la nación que incluya a todos".

Por lo que desafío a todos los actores sociales es que puedan "mostrarle al mundo que esta es la manera de abandonar la polarización, esta es la manera de lograr acuerdos en algunas áreas en las que estamos todos juntos".

Rol del gobierno

Utilizando permanentemente una analogía en relación a la formación de los marines en Estados Unidos que se basa en fijar prioridades sobre qué debemos cuidar, estableció que lo primero es el barco, lo que para él es la nación.

"Hoy en día veo que muchas personas, incluidos muchos economistas, no están prestando suficiente atención a la importancia de la nación (...) la nación es la única unidad actual factible".

Agregó que por mucho tiempo se pensó en el yo y en empoderar al mercado, ya que eso iba a proteger al barco, pero según su evidencia esta actitud no le da la importancia "al barco". Ante esto su propuesta es conseguir que los gobiernos hagan su tarea porque: "no podemos tener progreso si el gobierno no hace su tarea".

Para Romer, la clave es poner los esfuerzos en construir un sentido común de nación con un propósito inclusivo por lo que la polémica suscitada a raíz de sus críticas al Banco Mundial por el ranking Doing Business lo tiene preocupado.

"Quiero decir que toda esta discusión sobre Doing Business es sólo parte de hacer mi trabajo, que en parte es decir algo cuando algo está mal. Es muy importante para alguien como yo -que estoy afuera- nunca tomar parte en peleas políticas internas, definitivamente no quiero hacer eso", aclaró.

Agregó que esperaba que sus comentarios sobre la debilidad del Banco Mundial no ayudarán una polarización política esto porque: "construyendo un propósito común en cualquier nación, es muy importante para tomar decisiones en un mundo cambiante y una polarización sólo haría más difícil la toma de decisiones".

"Espero que en Chile no usen esto para pelear entre ellos (...) parte de lo que dije hoy es que realmente espero que los partidos en Chile encuentren puntos de acuerdo que sean buenos para la nación, encuentren cosas que todos puedan apoyar y construyan ese propósito de sentido común porque eso es lo que las naciones necesitan ahora", puntualizó.

