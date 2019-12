Paulina Astroza: “Chile no tendrá vacíos en las relaciones con el Reino Unido aunque el país salga de la Unión Europea”

Economía

Hoy se define si Boris Johnson logra imponerse con holgura en las elecciones para llevar a cabo el Brexit.

Hoy se llevarán a cabo las elecciones generales en el Reino Unido, las cuales definirán si el actual primer ministro, Boris Johnson, sigue en el cargo o dará paso a su opositor del Partido Laborista, Jeremy Corbyn.

Johnson empezó con ventaja, pero la diferencia se ha reducido durante la campaña. Aún así, las encuestas siguen dando por ganador al premier. Aunque lo que realmente importa es si tendrá o no la mayoría absoluta -o al menos la suficiente- para concretar finalmente el Brexit.

Así explicó la directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, a DF, comentando que a pesar de que ya “se sabe que (Johnson) va a ganar”, la cantidad de escaños que tenga en el Parlamento es la verdadera clave.

Si logra la mayoría absoluta, el divorcio se convertiría en realidad a partir del 1 de febrero, pero si no, “tendrá que intentar pasar su acuerdo de nuevo, no se lo van a aprobar y van a seguir así”, tal como pasó con la expremier, Theresa May.

De ser así, Johnson probablemente tendría que someterse al mismo diálogo que tuvo May con el Partido Unionista Democrático (DUP, su sigla en inglés) para sumar los votos de ese partido a los de los Tories, comentó.

“Si Johnson no tiene la mayoría, va a tener que verse en la obligación de nuevo de negociar con los unionistas de Irlanda del Norte, pero ellos están súper enojados con él porque si bien no va a haber controles físicos entre las Irlandas, sí va a haber controles en el mar del Norte”, cosa que Johnson había prometido no hacer, dijo.

Incertidumbre, falta de confianza y la acusación de uso político del atentado terrorista ocurrido en Londres hace casi dos semanas son las principales dificultades que enfrentaría Johnson, aseguró, puntos que Corbyn ha aprovechado, recortando la brecha entre los candidatos. Eso sí, la preocupación central del primer ministro será lo que pase con el Sistema Nacional de Salud (NHS, su sigla en inglés) debido a los rumores de privatización, de la mano de capitales privados provenientes de Estados Unidos.

El presidente de ese país, Donald Trump, había dicho que el ingreso de esos capitales era una opción, incluyendo al NHS, sin embargo, días más tarde lo negó. “Hay mucho rumor de que sí se privatice. Eso frena a los británicos frente a Johnson. Lo ven muy cercano a Trump y temen que les mienta”, dijo Astroza.

Relación con Chile

Ante la poca certeza sobre lo que pasará con el Reino Unido, Chile optó por “prevenir” y celebró un acuerdo -que ya fue ratificado por el Presidente Sebastián Piñera- con ese país. Este replica el pacto que ya se tiene con la Unión Europea, con el fin de evitar un vacío en las relaciones comerciales bilaterales. “Este acuerdo de asociación establece lo mismo. Por eso se llama ‘de continuidad’, y va a entrar a regir cuando se produzca el Brexit (...) Si el Reino Unido se sale de la UE, se está saliendo de nuestro acuerdo de asociación, y para evitar ese vacío se celebró este acuerdo. En el caso de Chile, nosotros ya tenemos saldado el tema. No va a haber un vacío”, explicó.

Eso sí, no descartó que -en el caso de llevarse a cabo un Brexit duro o uno sin acuerdo- las exportaciones chilenas se vean afectadas. “Si el Reino Unido entra en una etapa de recesión o crisis económica, eso indirectamente va a afectar al consumo y si afecta al consumo, los británicos van a dejar de consumir determinados bienes y no podemos descartar que dejen de consumir vino chileno, y eso evidentemente va a afectar a Chile”.