¿Perder para ganar? Nueva derrota de May podría impulsar la aprobación de su acuerdo

Economía

La premier lanzó un ultimátum con efecto inmediato entre los Tories rebeldes: si no aprueban su propuesta el miércoles, deberán participar en las elecciones europeas de mayo.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, sufrió ayer una nueva derrota en el Parlamento, la segunda consecutiva esta semana en su esfuerzo por conseguir la aprobación de un negociado acuerdo con la Unión Europea (UE) para abandonar el bloque.

En una serie de votaciones sucesivas, los legisladores dejaron claro que están en contra de salir sin un tratado y que May no es capaz de generar consensos en su propio partido ni en su gabinete.

Sin embargo, en horas de la noche, la premier lanzó un ultimátum que dejó entrever cuál es su estrategia.

El miércoles -un día antes de que inicie la cumbre de líderes europeos donde se tratará el asunto- habrá una nueva votación sobre su propuesta original y, si esta es rechazada por tercera vez, pedirá un aplazamiento del Brexit más allá del 30 de junio, lo que forzará al país participar en las elecciones europeas de mayo.

A esto se suma que horas antes, May había recibido un espaldarazo de la UE que aclaró que no está en manos del Reino Unido determinar cómo se divorcia del bloque, ya que los 27 países miembros deben dar luz verde a la extensión de las negociaciones más allá del 29 de marzo.

“No es suficiente votar en contra del ‘no acuerdo’. Tienen que lograr un acuerdo”, dijo un vocero de la Comisión Europea. “Hemos alcanzado un acuerdo con la primera ministra y la UE está lista para firmarlo”.

Amenaza divisoria

De esta forma, ayer no sólo se allanó el camino para que hoy se aplace la aplicación del artículo 50, si no que se abrió la puerta para que los euroescépticos se vean forzados a apoyar la propuesta de May.

La amenaza causó una división inmediata. Steve Baker, vicepresidente del European Research Group (ERG), advirtió que no importa cuantas veces se presente el texto de May, será rechazado.

Pero otros se mostraron más indecisos. “En este momento tengo una pistola en mi cabeza”, dijo Simon Clarke, sugiriendo que esta vez respaldará el acuerdo.

May había dejado en libertad de acción a los parlamentarios conservadores para la votación de ayer, en la que se preguntó si descartaban un divorcio sin un acuerdo el 29 de marzo. Los parlamentarios la aprobaron con 312 a favor y 308 votos en contra.

Sin embargo, a esa moción se le introdujo una sorpresiva enmienda que determinó que la salida del bloque sin un acuerdo quedaría estipulada sin fecha tope.

La premier intentó echar pie atrás y pidió que rechazaran los cambis, pero sólo encontró otro rotundo revés: 321 la aprobaron y 278 la rechazaron. Cuatro miembros del gabinete se abstuvieron y 17 integrantes del partido se rebelaron contra la instrucción de May.

¿Qué viene ahora?

Hoy el Parlamento somete a votación la opción de retrasar el Brexit.

Si lo descartan, volverían legalmente a la opción de salir sin acuerdo, y esto ya fue rechazado ayer.

Ahora, si dan el visto bueno, deberán definir con qué acuerdo van a regresar a Bruselas para pedir la extensión. Por ello, May intentará revitalizar su polémico tratado un día antes de la cita, tras haber presionado a los legisladores.

Si finalmente lo respaldan, se pedirá una extensión de la salida hasta el 30 de junio. Si no es así, se requerirá aplazarlo por más tiempo.

Y es que la moción indica que si el Legislativo no aprueba un texto antes del 20 de marzo, es probable que la UE solicite que haya un propósito claro que justifique la extensión.