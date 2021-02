Economía

A raíz del tiempo, el crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaron récords históricos luego de 13 meses.

La madrugada de este lunes cerca de 3 millones de hogares en Texas se quedaron sin energía eléctrica debido a una fuerte ola de frío, según PowerOutage. Incluso, debido a los constantes apagones varias refinerías de petróleo han cerrado, interrumpiendo el suministro de energía, agua y combustible.

El administrador de la red eléctrica y del mercado mayorista de energía para el centro de EEUU, Southwest Power Pool Inc. (SPP), emitió esta mañana una alerta de emergencia energética, indicando en un comunicado que realizarían apagones rotativos, por lo que los consumidores y empresas deberían reducir el uso de electricidad.

"En nuestra historia como operador de red, este es un evento sin precedentes", indicó el vicepresidente ejecutivo de SPP, Lanny Nickell.

Según Reuters, Texas produce aproximadamente 4,6 millones de barriles de petróleo al día y alberga algunas de las refinerías más grandes del país, repartidas por toda la costa del Golfo de México. Sin embargo, debido al mal clima, la mayoría decidió detener sus operaciones.

Motiva Enterprises LLC de Saudi Aramco aseguró en un correo electrónico de la compañía que detendrán las operaciones en su refinería de Port Arthur, la más grande del país. En tanto, Marathon Petroleum Corp., cerró su planta ubicada cerca de la bahía de Galveston, al sur de Houston, al igual que Exxon Mobil Corp., que, según su vocera, Sarah Nordin, cerró sus refinerías en Baytown y Beaumont por la escasez de gas natural.

Según la consultora Energy Aspects Ltda., desde que comenzó la ola de frío se han perdido más de 3 millones de barriles de capacidad diaria de procesamiento de petróleo.

"Las interrupciones en las operaciones de refinación podrían prolongarse si el clima frío daña los equipos o los cortes de energía que afectan a Texas no se resuelven rápidamente", aseguraron en una nota a sus clientes.

Nuevos récords, nuevos precios

En medio de la crisis energética, el petróleo alcanzó nuevos máximos este lunes luego de 13 meses. Mientras que el precio del barril de crudo Brent subió un 1,36% en el mercado de futuros de Londres, superando los US$ 63, el West Texas Intermediate (WTI) subió un 2,5%, alcanzando los US$ 60 el barril.

En tanto, este lunes los futuros de gasolina subieron un 3,5% a US$ 1,75 el galón en la Bolsa Mercantil de Nueva York.

Además, según datos de Bloomberg, los precios al contado de la electricidad en el centro de Texas superaron el límite de la red de US$ 9 mil por MWh, un aumento de 3.466% con respecto al viernes.

Caos en México

Luego de que la nieve y la lluvia afectará a gran parte de la nación durante el fin de semana, el presidente de EEUU, Joe Biden, declaró el Estado de Emergencia en los 254 condados de Texas, indicando que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, sigla en inglés) está autorizada a identificar, movilizar y proporcionar, a su discreción, el equipo y los recursos necesarios para aliviar los impactos de la emergencia.

“Las medidas de protección de emergencia para la atención masiva y el alojamiento y la asistencia federal directa se proporcionarán con un 75% de fondos federales", se agrega en un comunicado de la Casa Blanca.

Sin embargo, Estados Unidos no es el único afectado. Según señaló la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México en un comunicado, la tormenta ha congelado los ductos que envían gas natural a centrales generadoras en seis estados al norte del país.

“Debido al vórtice polar que afecta a Estados Unidos, este país registra cortes en el suministro de gas natural y volatilidad en el precio de este combustible por más de 5,000%, al pasar de US$ 3 por MMBTU a US$ 200 y en algunos lugares de la unión americana hasta en US$ 600”, aseguran.

Frente a esto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló en una conferencia de prensa que el problema que afecta a más de 400 mil personas ya estaba siendo atendido por la CFE y "no va a durar mucho, se va a resolver".

Por años, México ha sido un gran consumidor del gas natural que produce EEUU debido a un gran déficit en su producción local. Sin embargo, López Obrador ha manifestado que quiere reducir la dependencia de gas y combustibles, para fortalecer la CFE y la petrolera estatal Pemex.