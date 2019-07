Philip Morris apuesta por abrir el debate sobre la industria en APEC CEO Summit

Economía

“Nuestra reputación históricamente no ha sido la mejor”, reconoció el gerente general en Chile. “Pero tenemos la ciencia y la tecnología para poder hacer un cambio radical en la vida de los fumadores”, dijo.

Philip Morris, la mayor tabacalera del mundo, ha sido por años auspiciador de la APEC CEO Summit, pero este año, que el encuentro de los representantes empresariales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se realizará en Chile, la empresa quiere tener un rol más activo.

La decisión la tomaron motivados porque uno de los grandes temas que la organización impulsará este año es la innovación y ellos, como empresa, están en medio de un proceso de transformación: quieren dejar de vender cigarrillos. En cambio, quieren reorientar el negocio hacia los productos de riesgo reducido (RRP, su sigla en inglés).

“Estamos apostando por dos plataformas, una que es tabaco para calentar, y otra que son cigarrillos electrónicos. Hoy en día, la plataforma que tiene mayor escala para nosotros es la plataforma del tabaco para calentar. Y sí tenemos los cigarrillos electrónicos en algunos países, como Inglaterra”, aseguró a DF el gerente general de la empresa en Chile, Hugo Vílchez.

Ambos productos usan un mecanismo diferente, explicó. El cigarrillo electrónico está compuesto por un aparato calentador y nicotina líquida. En el tabaco para calentar, en cambio, la nicotina está presente dentro de una varilla de tabaco, que es más pequeña que un cigarrillo tradicional. Esa varilla (cuyo nombre comercial es Heet) se inserta en un calentador, llamado Iqos.

Menor daño

“Gran parte del daño asociado al consumo del tabaco es por el quemado del papel y del tabaco. Eso produce 8 mil sustancias tóxicas, y eso se debe a la temperatura a la que llega el producto. En este caso, la temperatura no sobrepasa los 350 grados, no llega a haber combustión, no se quema ni el papel ni el tabaco. Y eso hace que se pueda reducir hasta en un 95% las sustancias tóxicas”, explicó el ejecutivo.

Ahora bien, “esto no quiere decir que sea un producto seguro. No es inocuo. Es un producto dirigido a fumadores, no queremos nuevos usuarios. Nosotros comercializamos estos productos a adultos fumadores”, puntualizó.

Según Vílchez, no es necesario captar a nuevos consumidores porque ya hay 3 millones de fumadores en Chile, cifra que se eleva a 1.000 millones a nivel mundial. El objetivo es reconvertir a esos fumadores en usuarios del tabaco para calentar. Para lograrlo, un 70% de la inversión de la compañía se destina a este nuevo segmento.

Eso sí, la reconversión no es sólo altruista. Las ventas de la industria formal de tabaco están cayendo de manera sostenida a nivel mundial, a una tasa cercana a 2% anual. Además de mayores exigencias regulatorias, el contrabando juega un rol clave. “Hoy se estima que el contrabando representa un 22% del volumen total de la industria”, expresó.

Oportunidades de APEC

Para el ejecutivo, APEC representa una oportunidad de compartir la visión de la empresa y abrir el debate.

“A APEC asistirán representantes de economías de Asia y América donde el producto ya se comercializa, o está a punto de hacerlo, o no se comercializa, lo cual nos permite tener un debate bastante más informado”, afirmó.

Vílchez hace hincapié en este punto, ya que reconoce la mala reputación que tiene la industria. “Esta es una industria que viene con mucho estigma por detrás, nuestra reputación históricamente no ha sido la mejor. No se puede cambiar lo que ya pasó, pero sí hacia el futuro tenemos la ciencia y la tecnología para poder hacer un cambio radical en la vida de los fumadores”, dijo.