PIB de EEUU repunta en el tercer trimestre: creció 2,3% en medio de rebrotes de Covid

Economía

El dato fue revisado al alza desde el 2,1% que había reportado la autoridad económica en noviembre, en la segunda lectura del indicador.

Mejor a lo previsto inicialmente y a lo estimado por el mercado fue, finalmente, el desempeño de la economía de Estados Unidos en el tercer trimestre de este año. El Producto Interno Bruto (PIB) se expandió un 2,3%, dos décimas por sobre el 2,1% informado en noviembre en la segunda lectura del indicador, y que los analistas esperaban que se mantuviera.

Aunque el desempeño de la actividad fue superior a las dos primeras estimaciones reportadas por la Oficina de Análisis Económico (BEA, su sigla en inglés), estuvo por debajo del 6,7% que logró crecer el Producto en el segundo trimestre, y también fue inferior al salto de 6,4% alcanzado en los primeros tres meses de este año.

El informe publicado este miércoles señala que el aumento del PIB en el tercer trimestre reflejó el impacto económico continuo de la pandemia. El rebrote de los casos de Covid-19 llevó a nuevas restricciones y retrasos en la reapertura en ciertas zonas del país, en un período en el que también disminuyeron beneficios sociales y para empresas de parte del gobierno.

La revisión al alza reflejó -según el BEA- aumentos en la inversión de inventarios privados, de la mano de mejoras en el comercio mayorista y en el comercio minorista. Las presiones sobre los precios también incrementaron en el tercer trimestre, con el gasto de consumo personal trepando al 4,3%, su máximo en varios años.

A solo unos días de que termine el 2021, el panorama general para este año se ha ido complicando. La variante de Covid-19 Ómicron ahora es la dominante en la mayor economía del mundo -según advirtieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)- representando el 73% de los casos de Covid.

Esto ha llevado a Biden a anunciar una nueva estrategia para luchar contra el virus, que considera enviar 500 millones de tests gratuitos a los hogares estadounidenses y disponibilizar apoyo militar para los hospitales, pero sin imponer nuevas restricciones a la movilidad.

Esto, mientras en el plano político el icónico programa Build Back Better de Biden pende de un hilo. En una entrevista con Fox News el senador demócrata Joe Manchin sorprendió al anunciar que no apoyaría el plan de US$ 1,75 billones (millones de millones) que incluye mayores impuestos para las grandes empresas, inversiones en áreas como cuidado de los niños y medidas para combatir el cambio climático, entre otras acciones. Pero, Biden planteó que cree que todavía hay una posibilidad de que su proyecto pase por el Congreso.

Lo que viene

Oren Klachkin, economista principal de Oxford Economics para EEUU, planteó en una nota posterior al dato del PIB que "la recuperación terminará 2021 con una nota sólida, con finanzas domésticas sólidas, aumento del empleo y un contexto de salud mejorado (antes de la llegada de Ómicron) que respaldará el crecimiento del PIB por encima del 7% en el cuarto trimestre".

La consultora británica prevé que este año la economía crezca un 5,7%, para bajar a un 4% en 2022. Estima también que la nueva cepa dominante producirá una desaceleración en el primer trimestre del año que viene, pero que el crecimiento se volverá a acelerar a un ritmo anualizado de más o menos 4% a mediados de 2022.

"El resurgimiento de casos de Covid y la mayor cautela de los consumidores y las empresas plantean riesgos a la baja para nuestras proyecciones", señaló Klachkin. Y agregó: "Si no se aprueba la legislación Build Back Better del presidente Biden, también se corre el riesgo de rebajar nuestra previsión para 2022".

El lunes, luego de que Manchin retirara su apoyo al icónico plan de Biden, Goldman Sachs rebajó su estimación para el PIB de EEUU el próximo año: el primer trimestre el Producto subiría 2% en vez de 3%, entre abril y junio el alza sería de 3% y no de 3,5%, y en el tercer trimestre crecería 2,75%, bajo el 3% contemplado previamente.