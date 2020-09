Piketty y Stiglitz respaldan la creación de un impuesto a la riqueza, pero advierten que no hace progresivos los sistemas tributarios

Economía

Los economistas también destacaron la importancia de “encontrar una manera más justa de gravar a las multinacionales”.

Ya es prácticamente un consenso que el mundo posterior a la pandemia no será el mismo, pero lo que está en discusión es qué estructuras y modelos se mantendrán, cuáles se reformarán y cuáles simplemente desaparecerán. Para el economista francés autor de "El capital en el Siglo XXI", Thomas Piketty, y el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, el sistema fiscal internacional es algo que tiene que cambiar.

"Puntos de inflexión: Joseph Stiglitz y Thomas Piketty en diálogo" fue el evento organizado por Columbia Global Centers Paris, Le Monde Diplomatique y Columbia Maison Française, que reunió al en el que los economistas se encontraron de manera virtual, cada uno desde su país, para abordar el escenario actual y los desafíos posteriores a la pandemia.

En medio de la crisis, y pensando en las reformas que necesita el mundo, ambos economistas coincidieron en que se debe progresar respecto a los impuestos a las grandes empresas.

"Tenemos un sistema económico global en el que es muy difícil para los países pobres y los menos desarrollados encontrar formas de cobrar impuestos a las multinacionales", aseguró Piketty, agregando que "necesitamos encontrar una manera más justa de gravar a las multinacionales que sea universal y que se aplique a todos los sectores, no soluciones de protección solo al sector tecnológico".

Los expertos, ambos participantes de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict) también respaldaron la implementación de impuestos a la riqueza, algo que en varios países -entre ellos Chile- ha surgido como idea para enfrentar la pandemia.

"Un impuesto sobre el patrimonio es una buena idea ya que puede aumentar significativamente la recaudación", planteó el premio Nobel, a lo que agregó, pese a las críticas, que "el impuesto a la riqueza puede ser efectivo".

"Tenemos un sistema regresivo de impuestos sobre el capital, por lo que también debemos eliminar las deficiencias generales del sistema tributario ", agregó Stiglitz, a lo que sumó que "tener un impuesto a la riqueza no sustituye el eliminar los déficits en nuestro sistema tributario".

Piketty, en tanto, aclaró que "cuando tienes a algunos creciendo mucho más rápido, no es que quieras expropiarlo, pero le pides más contribuciones". A su juicio, entonces, "la idea del impuesto a la riqueza es importante porque vivimos en un tiempo donde algunos han crecido mucho más rápido".

¿Y después de la crisis?

En su introducción, Stiglitz fue crítico de la forma en que su país recibió y ha manejado la pandemia, explicando que "la enfermedad y la economía reflejan mucho de las condiciones preexistentes en EEUU".

A su juicio, "EEUU no estaba preparado al no tener buenos sistemas de protección social, no tenía un buen sistema de salud", a lo que agregó que "este virus no es de igualdad de oportunidades, va por los más vulnerables con la salud más débil".

En lo económico, destacó que "parte del problema fue que (las autoridades) actuaron creyendo que iba a ser una interrupción a corto plazo, entonces los planes de recuperación estuvieron basados en una recuperación en forma de 'V'". Esto, en su opinión, "siempre fue una fantasía, cualquier persona que sabe de epidemiología sabe que no iba a ser así".

En este escenario, planteó una particular preocupación por el mercado laboral y el "desempleo real", ya que a su juicio, este sería más alto que lo que muestran las cifras oficiales.

"Algunos estábamos muy preocupados sobre la separación de los trabajadores y empleadores, queríamos mantener el vínculo", dijo, explicando que "en EEUU muchos trabajadores dependen del empleador para el seguro de salud, y no quieres perder tu seguro de salud en la mitad de una pandemia".

"Trump propuso recortar impuestos sobre la nómina para las grandes empresas, nada sobre el desempleo y esta conexión", criticó el ganador del Nobel en 2001.

En cuanto a lo que viene, Stiglitz destacó que con la pandemia "nos hemos dado cuenta de que compartimos un planeta", con lo que advirtió que "mientras haya lugares en el mundo donde el virus se siga expandiendo, todos vamos a seguir en riesgo".

Si bien hay quienes advierten que la globalización estaría en riesgo con la pandemia, a juicio del economista "todos nos hemos beneficiado por el esfuerzo global desarrollado por las vacunas y para aprender a lidiar con el virus. Ha habido un apoyo a la globalización y el multilateralismo en ese sentido".

Pero, por el contrario, recordó que "hemos construido un sistema económico que no es muy resiliente", apuntando a que se evidenciaron debilidades como las cadenas globales de valor o la falta de diversificación de los mercados.