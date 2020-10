Piñera aborda con la OCDE la respuesta de Chile ante la pandemia: "Hemos podido controlar los efectos sociales más urgentes y apremiantes"

Economía

El mandatario señaló que las prioridades nacionales son recuperar los empleos perdidos, "revivir la economía" y "hacer que el país vuelva a estar en marcha".

La respuesta nacional a la pandemia, el rol del multilateralismo en la recuperación y el cambio climático fueron los temas escogidos por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, para el mensaje que entregó esta mañana ante el Comité Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al contar con una de las tres vicepresidencias de la instancia -también a cargo de Japón y Nueva Zelanda-, el mandatario intervino a través de un video en la inauguración del encuentro anual, este año virtual y bajo el lema "La senda de la recuperación: fuerte, resiliente, ecológica e inclusiva".

Además de la estrategia sanitaria, el mandatario enfatizó ante el foro que "proteger las vidas y la salud de los chilenos también requiere que las familias cuenten con los bienes y servicios básicos a su disposición, y por eso intentamos hacer todo lo posible para proteger el empleo y los ingresos de las familias".

"Nuestro gobierno en solo seis meses ha desarrollado un plan de protección social para proteger los empleos y los ingresos de las personas más vulnerables. Cubrimos a tres de cada cuatro chilenos", precisó.

Pero más allá de la respuesta inmediata, Piñera indicó que "hay que ver más lejos que la crisis, hay que pensar en una protección permanente", añadiendo que "hemos podido controlar los efectos sociales más urgentes y apremiantes y hemos hecho esfuerzos también para prevenir los efectos a largo plazo".

En esta línea, afirmó que el país debe recuperar los dos millones de empleos perdidos, además de "revivir la economía" y "hacer que el país vuelva a estar en marcha".

Fuera de la situación nacional, el Presidente recordó que la pandemia afecta a todo el mundo, y señaló que la misma -y la recuperación económica posterior- requieren respuestas globales y colaborativas. "Nos hace falta un liderazgo multilateral, una protección para todos. Hay que compartir los conocimientos, coordinar los esfuerzos, para que se consiga hacer un vacuna lo antes posible".

En línea con ello, sostuvo que el país está "firmemente comprometido" en defender el libre comercio y la integración, e hizo un llamado a la comunidad internacional a resistir el proteccionismo. "Nuestra prosperidad depende del comercio y la inversión, y no debemos volver a un mundo desglobalizado y proteccionista. Esa sería la peor reacción posible a la pandemia, y sería un error terrible", dijo.

Por último, el mandatario se refirió al cambio climático como un desafío global, instando a impulsar una recuperación económica "fuerte, pero también resiliente, inclusiva y verde". En este punto, destacó que Chile se está posicionando como un líder en el desarrollo de hidrógeno verde.

Respuesta global a la pandemia

Previo al discurso de Piñera, el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, inauguró el encuentro anual, y lamentó que la pandemia haya puesto de relieve las desigualdades estructurales que existían en el mundo previo a la pandemia.

Por lo mismo, hizo un llamado a los gobiernos a no retirar los apoyos fiscales a la población y empresas demasiado pronto, enfatizando que "restaurar el crecimiento es clave, pero tiene que ser de calidad".

Luego de Gurría, intervino el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien este año preside la instancia ministerial. En línea con el primer discurso, indicó que "la política económica debería garantizar una recuperación para crear más empleos, mejores, y sin dejar a nadie atrás". "No solo se trata de acelerar la recuperación económica. Esta crisis nos da la oportunidad de construir un futuro mejor", dijo.

A su juicio, "no se puede caer en la economía pre-Covid-19" y argumentó que los países de la OCDE deben aprovechar la crisis para avanzar hacia una estructura "digital, sólida y más fuerte".

Adicionalmente, Sánchez planteó que en estos meses ha habido intercambios fructíferos sobre cómo diseñar la recuperación, e indicó que "no podrá haber una recuperación que no incluya a todo el mundo, porque esta pandemia no conoce fronteras y nos demuestra lo interconectados que estamos".