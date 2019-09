Powell descarta tasas negativas, pero promete hacer "lo que sea necesario" para sostener la expansión

Economía

El presidente de la Fed reiteró que seguirán monitoreando "muy de cerca" los datos económicos y reconoció que desde la última reunión el panorama se ha hecho más volátil.

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, desestimó que la institución esté considerando bajar la tasa de interés de referencia hasta colocarla en terreno negativo, como la ha hecho su par europeo, pero aseguró que estarán monitoreando "muy de cerca" todos los datos que arroje la primera economía mundial y el desempeño de la actividad global para seguir "actuando como sea necesario" para sostener la expansión.

En su acostumbrada rueda de prensa posterior a la publicación del comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés) -en la que se decidió bajar la tasa en 0,25 punto porcentual a un rango de entre 1,75% y 2,0%-, Powell dijo que "no cree" que llegar a terreno negativo "esté en el tope de nuestra lista" de opciones, en caso de una recesión severa.

"Las tasas de interés en negativo es algo que vimos durante la crisis financiera y escogimos no hacerlo", apuntó. "No utilizamos tasas negativas, y creo que si volviéramos a encontrarnos en alguna fecha futura en el límite inferior efectivo -y repito nuevamente no es algo que esperemos-, entonces creo que deberíamos considerar el uso de compras de activos a gran escala y orientación a futuro".

El comentario se produce luego de que varios bancos -en Dinamarca, la zona euro, Japón, Suiza y Suecia- hayan colocado o dejado sus tipos bajo cero.

Powell defendió, sin embargo, las tasas de interés más bajas y consideró que "mantendrán fuerte a la economía: son un seguro frente a riesgos".

Riesgos por delante

Como ha hecho tras reuniones anteriores, el jefe del banco central estadounidense mantuvo la posición de "actuar según corresponda" y reiteró que existen "riesgos a nuestra proyección".

"Si la economía cae, actuaremos. Estaremos evaluando la situación en EEUU y afuera minuciosamente, en cada reunión, para poder tomar decisiones que apoyen la expansión. El crecimiento global ha seguido debilitándose desde la última reunión, la situación es volátil, y haremos adaptaciones si es necesario", apuntó.

En cuanto a futuros recortes, Powell envió señales mixtas. Y es que en la conferencia de prensa dijo que una "secuencia" de recortes de tasas podría ser necesaria si la economía cambia, pero que no ve eso ahora. "Nos han visto movernos para responder según lo que los datos nos muestran y eso va a seguir siendo así", reiteró.

A juicio de Powell, la Fed no establece una política comercial, sino que se centra en apoyar el empleo máximo y los precios estables.

La perspectiva económica para EEUU es "positiva frente a estos vientos cruzados", dijo Powell, y agregó que el cambio de la Fed a una postura más expansiva es una de las razones por las cuales la perspectiva se ha mantenido favorable.