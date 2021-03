Powell dice que la Fed solo avanzará a una moneda digital si hay apoyo del Congreso de EEUU

Economía

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no procederá con una moneda digital sin la aprobación del Congreso, y la investigación actual sobre el asunto se centra en los riesgos y beneficios, no en crear un prototipo, dijo el lunes el presidente de la entidad, Jerome Powell.

"No procederíamos sin el apoyo del Congreso" y la aprobación de una ley con la necesaria autorización, dijo Powell cuando se le preguntó en una conferencia del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) si sería incluso legal que la Fed cree una moneda digital.

La colaboración con la Iniciativa de Moneda Digital del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se centra "en las capacidades y limitaciones de las tecnologías, no en un intento de crear un prototipo. Vamos a tratar de establecer la base y ver lo que aprendemos".

Eso sí, el presidente de la Fed señaló que "tenemos la obligación de estar a la vanguardia en la comprensión de los desafíos tecnológicos, así como los posibles costos y beneficios" de un dólar digital, y agregó que "no necesitamos apresurar este proyecto".

En el encuentro, el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, advirtió que una moneda digital del banco central podría aumentar el riesgo de corridas bancarias. Las autoridades monetarias tampoco deberían "desplazar" al sector privado con sus esfuerzos, dijo.

Si bien la Fed y el Banco Central Europeo (BCE) están estudiando las monedas digitales, es probable que aún falten años para cualquier posible introducción. Un dólar digital requeriría consultas con legisladores y probablemente legislación.

"Hay un problema en particular: no puede fallar. No puede fallar en ningún momento en particular", dijo Agustín Carstens, gerente general del BIS. "Para garantizar ese tipo de resiliencia, se necesita mucho".