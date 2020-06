Powell y Mnuchin advierten sobre la necesidad de contener el Covid-19 para alcanzar el repunte económico en Estados Unidos

Economía

El secretario del Tesoro afirmó que debido al trabajo realizado con el Congreso, EEUU está en una “posición sólida” para la recuperación.

Un llamado de alerta realizó hoy el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, quien afirmó que controlar el Covid-19 es necesario para que la principal economía del mundo se recupere de los efectos de la pandemia.

"Hemos entrado en una nueva fase importante y lo hemos hecho antes de lo esperado", afirmó Powell, quien junto al secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin, testificó hoy ante el comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre la respuesta fiscal y monetaria al coronavirus.

"Si bien este repunte en la actividad económica es bienvenido, también presenta nuevos desafíos, en particular, la necesidad de mantener el virus bajo control", afirmó el presidente de la Fed, haciendo referencia a las medidas para revertir las reaperturas que están tomando una serie de estados en respuesta al aumento de los contagios.

Así, la autoridad monetaria señaló que "la producción y el empleo están muy por debajo de los niveles de antes de la pandemia. El camino de la economía es extraordinariamente incierto y dependerá en gran medida de nuestro éxito a la hora de contener el virus".

Adicionalmente, el presidente de la Fed advirtió que una recuperación completa de la principal economía del mundo es "poco probable hasta que las personas estén seguras de que es seguro volver a participar en una amplia gama de actividades".

Además, Powell indicó que "el camino a seguir también dependerá de las acciones políticas tomadas en todos los niveles del gobierno para proporcionar ayuda y apoyar la recuperación durante el tiempo que sea necesario", alertando contra la pronta retirada de cualquier estímulo.

En esta línea, Mnuchin comentó que espera que se aprueben más fondos de estímulo para fines de julio, y si bien no entregó detalles dijo que el esfuerzo se centraría en "rediseñar" los US$ 135 mil millones que siguen disponibles del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) para las empresas que aún lo necesitan, que ha proporcionado US$ 519,6 mil millones a través de 4,8 millones de préstamos y que expira hoy.

En cuanto a lo que vendrá posterior a la pandemia, Mnuchin afirmó que "estamos en una posición sólida para recuperarnos", destacando el trabajo conjunto del gobierno y el Congreso para proporcionar liquidez a los mercados "en un tiempo récord".

"Además, el PPP mantiene a decenas de millones de trabajadores conectados a sus trabajos. Los pagos de impacto económico también están ayudando a millones de familias y trabajadores durante estos meses difíciles", recalcó.

Desde mediados de marzo, tanto la Fed como el Tesoro han introducido una serie de programas -individuales y conjuntos- para proporcionar liquidez a la economía y mitigar al máximo posible el daño, siendo algunos de los más recientes del banco central los préstamos a Main Street (o sea pequeñas empresas), y las líneas de crédito destinadas a comprar bonos corporativos, entre otros.