Presidente argentino habla con Georgieva para concretar nuevo acuerdo con FMI

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, mantuvo hoy jueves una conversación con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la que acordaron seguir trabajando en un programa para refinanciar la deuda de US$ 44.000 millones que el país tiene con el organismo.

El diálogo se produjo a través de videoconferencia, según informó el mismo mandatario en su cuenta de Twitter, desde la residencia presidencial, en la localidad bonaerense de Olivos.

"Ambos coincidieron en que se continuará trabajando en un programa apoyado por el organismo multilateral y diseñado y conducido por Argentina", señalaron las fuentes.

Durante la conversación se remarcó la importancia de la recuperación económica -Argentina lleva en recesión desde 2018, con alta inflación, elevados niveles de pobreza y una pesada deuda externa que el Gobierno de Fernández ya logró reestructurar- como condición necesaria para la estabilización.

Pero también la necesidad de poner las cuentas fiscales "en orden a una velocidad que sea consistente con el crecimiento para garantizar la estabilidad de mediano plazo", dijeron las fuentes.

Fernández y Georgieva coincidieron además en que el programa debe estar basado en "supuestos realistas" sobre cómo funciona la economía argentina, y acordaron la necesidad de trabajar, desde lo que se espera sea un renovado multilateralismo, por una "economía mundial más justa e inclusiva".

Por su parte, Georgieva calificó como "muy bueno" el diálogo que mantuvo con Fernández a través de la cuenta de Twitter, donde también resaltó el trabajo entre el FMI y el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán.

Very good call w/Argentina President @alferdez.



We discussed prospects for global growth & actions to combat the health & economic crisis.



I also highlighted our great collaboration w/ @Martin_M_Guzman & team to enhance stability and support strong, inclusive growth. pic.twitter.com/84OzFoAy4r