Presidente electo de Bolivia dice que Morales no tendrá ningún rol en el gobierno

Economía

El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, dijo ayer que no tiene previsto “ningún rol” en el gobierno para el expresidente Evo Morales, quien abandonó el país rumbo a Argentina el año pasado en medio de protestas tras casi 14 años de gestión. Arce se impuso por una amplia mayoría en las elecciones del domingo, según un recuento oficial que aún no concluye, llevando al Movimiento al Socialismo (MAS) de vuelta al poder justo un año después de la salida de Morales. “No va a tener ningún rol en nuestro gobierno”, dijo Arce en entrevista con Reuters. “Él puede venir al país el rato que quiera, porque es boliviano (...) Pero en el gobierno yo tengo que decidir quién entra y quién no entra”.