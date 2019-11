Presidente Trump asegura que acuerdo comercial con China está "potencialmente muy cerca"

Economía

En entrevista con la cadena estadounidense Fox News, el mandatario explicó que "es una muy buena oportunidad para llegar a acuerdo", pero que "no puede ser equitativo" debido a los beneficios que representan los nuevos aranceles a China para Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes en una entrevista con la cadena Fox News que un acuerdo con China está "potencialmente muy cerca", luego de la información entregada de que la firma de éste podría retrasarse hasta el próximo año.

"La conclusión es que tenemos una muy buena oportunidad de llegar a un acuerdo", dijo Trump en el programa Fox and Friends.

Eso sí, aseguró que fue claro con su homólogo chino, Xi Jinping, al decir que el acuerdo "no puede ser un acuerdo equitativo" por el beneficio que suponen los aranceles a los productos chinos para EEUU, por lo que tampoco "está ansioso" por resolver el conflicto.

En la misma línea positiva se mantuvieron las declaraciones que dio más temprano Xi hoy, al manifestar: "Queremos trabajar por un acuerdo de 'fase uno' sobre la base del respeto mutuo y la igualdad", a representantes de un foro internacional.

Pero, al igual que Trump, puso ciertos resguardos.

"Cuando sea necesario, nos defenderemos, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de que no haya una guerra comercial. Nosotros no iniciamos esta guerra comercial y esto no es algo que queramos", dijo.

El presidente Trump, además, se refirió a la postura de la Casa Blanca sobre las protestas y la violencia desatada en Hong Kong, tras la aprobación en el Congreso estadounidense del proyecto que apoya a los manifestantes y condena la represión, y cómo ésta podría interferir en la firma de la "fase uno".

"Miles de personas habrían sido asesinadas en Hong Kong", dijo y agregó: "Si no fuera por mí, Hong Kong habría sido borrado en 14 minutos", en base a que el presidente chino no querría arruinar las conversaciones comerciales que han estado dando buenos resultados entre los países, según el medio local CNBC.

Un acuerdo entre Beijing y Washington podría conducir a una reducción de los aranceles; principal demanda desde China, teniendo en cuenta que la próxima ronda de impuestos programados por EEUU a importaciones chinas entrará en vigor el 15 de diciembre.