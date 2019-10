Primer día de negociaciones entre China y EEUU cierra con tono optimista

Economía

Debido a los buenos términos de la reunión, el presidente estadounidense confirmó que se reunirá hoy con el viceprimer ministro chino, Liu He.

Las esperanzas eran pocas, pero las negociaciones entre los delegados de Estados Unidos y China -durante el primero de dos días de conversaciones- terminaron con un tono optimista.

Luego de que el representante de Comercio de EEUU, Robert Lighthizer, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el viceprimer ministro chino, Liu He, se reunieran en Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a periodistas de la Casa Blanca que la jornada había sido “muy buena” y que las negociaciones “básicamente están acabando”.

“Gran día de negociaciones con China. Ellos quieren hacer un trato, pero yo?”, comentó ayer el mandatario a través de su cuenta de Twitter. “Me reuniré con el viceprimer ministro mañana en la Casa Blanca”, confirmó.

Buena voluntad

Al parecer, el objetivo de destrabar la guerra comercial -que mantienen las dos principales potencias mundiales hace 16 meses-está dando frutos.

Mediante un comunicado, la vocera de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, precisó que durante las conversaciones “ambas partes tratarán de avanzar sobre las negociaciones entre funcionarios de menor rango de las pasadas semanas. Los temas de discusión incluirán la transferencia forzada de tecnología, los derechos de protección intelectual, servicios, barreras no arancelarias y garantías”.

De forma separada, Bloomberg informó que China planea pedirle a EEUU que levante las sanciones a su mayor compañía naviera, según personas familiarizadas con el asunto.

Esto va en línea con las señales que han dado últimamente ambas potencias.

La semana pasada, Trump habría aprobado licencias para que algunas compañías estadounidenses vendan productos no sensibles a Huawei, informó por su parte The New York Times.

Pero si bien el mandatario se comprometió con esa medida -después de reunirse con el presidente Xi Jinping en junio- todavía no se han emitido licencias.

Eso sí, ya venía adelantando su buen presentimiento respecto de las reuniones, incluso comentando que “hay una muy buena posibilidad” de llegar a un acuerdo completo.

Las autoridades chinas ofrecieron el martes aumentar las compras de productos agrícolas estadounidenses, con miras a facilitar un acuerdo interino que evitaría una nueva ronda de alzas arancelarias, planificadas para el 15 de octubre y para diciembre. Pero aún no están seguros de firmar un acuerdo comercial completo, como aspira Trump.