Próximo debate presidencial de EEUU será virtual y Trump amenaza con no participar

El mandatario acusó a la comisión organizadora del evento de “intentar proteger a Biden", y reclamó que “no va a perder el tiempo” en un encuentro de dicho formato.

Tal como se había especulado, el que Donald Trump se haya contagiado de coronavirus a un mes de las elecciones presidenciales está repercutiendo en la campaña, pero de momento el impacto sería en la forma.

A solo una semana del próximo debate que reunirá al mandatario con el demócrata Joe Biden, la Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos confirmó que el encuentro se llevará a cabo de manera virtual, debido a las preocupaciones por la salud y seguridad de los aspirantes al sillón presidencial, pero también de los otros involucrados en llevar a cabo el evento.

"El segundo debate presidencial tomará la forma de una reunión municipal, en la que los candidatos participarían desde lugares remotos separados", dijo la entidad en un comunicado.

La noticia, sin embargo, no fue recibida de buena manera por Trump, quien en una entrevista con Fox News declaró esta mañana que "no voy a perder el tiempo en un debate virtual, no se trata de eso", argumentando que en dicho formato "te sientas detrás de una computadora y haces un debate, es ridículo".

A juicio del mandatario, la decisión tomada "no es aceptable para nosotros", e inmediatamente acusó a la comisión organizadora de "intentar proteger a Biden".

Anoche se celebró el único encuentro entre Kamala Harris y Mike Pence, los compañeros de fórmula de esta elección, y si bien se tomaron medidas como la distancia de más de tres metros y la elaboración de escudos de plástico, las medidas no habrían sido suficientes para replicarlo a nivel presidencial.

El próximo debate se llevará a cabo el jueves 15 de este mes, solo en una semana, y estaba planificado para que Miami recibiera a los candidatos. El tercero y último encuentro antes de las elecciones del 3 de noviembre estaría planificado para el 22 del mismo mes -originalmente en Nashville-.

El segundo debate remoto

Si bien la idea de tener a los dos candidatos a la presidencia debatiendo desde distintos lugares parece revolucionaria e innovadora, no es la primera vez en la historia de EEUU que dos contrincantes no están presencialmente en el mismo lugar.

En 1960, el tercer debate de la elección que enfrentó a John F. Kennedy y Richard M. Nixon se llevó a cabo de forma remota, estando el primero en un estudio de televisión en Nueva York y el segundo en Los Ángeles, de acuerdo a lo consignado por el New York Times.