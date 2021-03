Proyecto de ley gravaría a las 100 personas más ricas de EEUU con US$ 78 mil millones

Economía

Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, enfrentaría un cargo fiscal adicional de al menos US$ 5.400 millones si el proyecto se convirtiera en ley, mientras que Elon Musk pagaría US$ 5.200 millones.

Los 100 estadounidenses más ricos entregarían más de US$ 78 mil millones de sus fortunas personales bajo un impuesto a la riqueza propuesto hoy lunes por la senadora demócrata Elizabeth Warren y otros legisladores progresistas.

Apodada la Ley de Impuestos a los Ultra Millonarios, el proyecto requeriría que los hogares con un patrimonio neto de más de US$ 50 millones paguen un impuesto anual de 2% de su riqueza, y un impuesto adicional de 1% para las fortunas que excedan los US$ 1.000 millones. Es poco probable que la propuesta de Warren avance en un Congreso fuertemente dividido.

Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, enfrentaría un cargo fiscal adicional de al menos US$ 5.400 millones en 2021 si el proyecto se convirtiera en ley, mientras que Elon Musk pagaría US$ 5.200 millones, según un análisis de Bloomberg. La medida costaría a Bill Gates un adicional de US$ 4.000 millones y Mark Zuckerberg tendría que desembolsar más de US$ 2.900 millones para cubrir el impuesto.

En 2020, los 100 estadounidenses más ricos agregaron US$ 598 mil millones a sus fortunas, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. El impuesto capturaría 13% de ese aumento. El proyecto de ley incluye disposiciones contra la evasión, como requisitos más estrictos de presentación de informes y un impuesto de salida de 40% para los estadounidenses ricos que renuncien a su ciudadanía.

Si bien el presidente Joe Biden ha propuesto impuestos más altos a las empresas y los ricos, él y algunos demócratas en el Congreso no apoyan un impuesto a la riqueza. Los opositores a la idea argumentan que sería difícil de administrar y, en última instancia, sería considerado inconstitucional por una Corte Suprema dominada por jueces conservadores.

Cerca de 100 mil familias y aproximadamente 1.000 multimillonarios terminarían pagando el impuesto propuesto, según un análisis de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, economistas de la Universidad de California en Berkeley. Estiman que el impuesto recaudaría alrededor de US$ 3 billones (millones de millones) en una década.