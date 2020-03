Economía

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles que el coronavirus: Covid-19 es ahora una pandemia, dándole un nuevo rango al virus, que se inició en China a fines del año pasado.

En las últimas dos semanas, el número de casos de Covid-19 fuera del gigante asiático se ha multiplicado por 13, y el número de países afectados se ha triplicado.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, se declaró profundamente preocupado tanto por los niveles "alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles de inacción".

Ahora hay más de 118.000 casos en 114 países, y 4.291 personas han perdido la vida, y miles más están "luchando por sus vidas" en los hospitales.

En conferencia de prensa, la autoridad sanitaria justificó ¿por qué se toma esta decisión?, reconociendo que la "pandemia" no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente.

"Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios", destacó.

La OMS ha estado evaluando este brote, y en modo respuesta "hemos pedido todos los días a los países que tomen medidas urgentes y agresivas, y hemos tocado el timbre de la alarma alto y claro", agregó Adhanom.

Eso sí, la autoridad aclaró que describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la "amenaza que representa este virus". No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer.

El director de la OMS confesó que nunca antes habían visto una pandemia provocada por un coronavirus. "Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse, al mismo tiempo".

¿Qué es una pandemia?

El concepto de "pandemia", es aclarado por la misma organización, con fecha de 24 de febrero de 2010, y la define como la propagación mundial de una nueva enfermedad.

Uno de los puntos destacados es que como la gripe estacional, la pandémica alcanzan el punto máximo de actividad en la temporada gripal acostumbrada en una zona particular. (En las zonas de clima templado, por ejemplo, esto suele suceder en los meses de invierno.)

"Pero como se ha observado con la pandemia actual por virus H1N1, las pandemias pueden tener características epidemiológicas diferentes y puede haber grandes brotes en los meses de verano", aclara la OMS.

Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales.

En algunos aspectos la gripe pandémica se parece a la estacional, pero en otros puede ser muy diferente. Por ejemplo, ambas pueden afectar a todos los grupos de edad y en la mayoría de los casos causan una afección que cede espontáneamente y va seguida de una recuperación completa sin tratamiento. Sin embargo, por lo general la mortalidad relacionada con la gripe estacional afecta sobre todo a los ancianos mientras que otros casos graves aquejan a personas que padecen una serie de enfermedades y trastornos subyacentes.

Tanto en el caso de la gripe estacional como de la pandémica el número de personas que enferman gravemente puede variar. Aun así, la gravedad tiene a ser más frecuente en esta última debido en parte al número mucho mayor de personas que carecen de inmunidad frente al nuevo virus. Cuando se infecta una gran parte de la población, aun si es pequeño el porcentaje de los que padecen la enfermedad grave, el número total de casos graves puede ser muy elevado.