Recesión de EEUU en el horizonte: caída del PIB supera todas las expectativas y llega a su menor nivel desde la crisis subprime

Economía

El PIB se contrajo 4,8% en los primeros tres meses del año, una cifra ampliamente más pesimista que el rango entre 3,5% y 4% estimado por economistas.

Una caída más fuerte de lo esperado sufrió el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos durante los primeros tres meses del año y que como consecuencia del coronavirus se contrajo 4,8%.

Este dato presentado por la Oficina de Análisis Económico es el peor registrado para la principal economía del mundo desde la crisis subprime y marca el inicio de la esperada recesión en EEUU, ya que las proyecciones para el segundo trimestre son aún más catrastróficas.

La cifra supera ampliamente las proyecciones de contracción de 3,5% y 4% realizadas por el mercado, pero lo peor todavía estaría por llegar. El Fondo Monetario Internacional estima que la mayor economía del mundo caiga 6% este año, por lo que en el segundo trimestre las consecuencias serían aún más devastadoras.

Para el próximo trimestre las cifras son catastróficas, ya que si bien el dato de hoy es la primera contracción en seis años y la más profunda en más de diez, responde a bloqueos que recién comenzaron en marzo, por lo que los economistas advierten que lo peor está por venir.

De hecho, la Oficina de Presupuestos del Congreso prevé una contracción de 12% el segundo trimestre. A esto se suma el impactado mercado laboral, ya que más de 26 millones de personas han solicitado subsidios por desempleo en el país en tan solo cinco semanas y se espera que la cifra siga aumentando.

Para amortiguar el golpe a la economía, el Congreso aprobó un paquete de estímulo sin precedentes de US$ 2,2 billones (millones de millones) que amplió los beneficios de desempleo y destinó US$ 349 mil millones para rescatar a las pequeñas empresas. La semana pasada se aprobó una segunda ley para apoyar a las firmas de menor tamaño de US$ 310 mil millones adicionales, luego de que la batería se agotara el 16 de abril.

La Reserva Federal también ha tomado medidas extraordinarias como recortar las tasas de interés a un mínimo históricos de rango entre 0% y 0,25%, además de anunciar la compra ilimitada de activos para los bonos del Tesoro y el programa de US$ 2,3 billones en préstamos para apoyar a las pequeñas empresas y gobiernos locales afectados.

Pero todos los mercados y el mundo están expectantes al término de su reunión mensual de hoy, que si bien mantendría las tasas, se espera que dé a conocer nuevas medidas para intentar rescatar a la mayor economía del mundo.