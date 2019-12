Récord de ventas online impulsa temporada de compras navideñas en EEUU, según un informe

Los consumidores estadounidenses gastaron más en línea durante la temporada de compras navideñas de este año, según un informe de Mastercard publicado el miércoles, en el que las ventas de comercio electrónico alcanzaron un máximo histórico.

La temporada de compras navideñas es un período crucial para el comercio minorista y puede representar hasta el 40% de las ventas anuales. Pero este año, el Día de Acción de Gracias, que tradicionalmente inicia el período de compras navideñas en Estados Unidos, fue el 28 de noviembre, casi una semana más tarde que el 22 de noviembre del año pasado, dejando a los minoristas con seis días menos para impulsar las ventas entre el Día de Acción de Gracias y la Navidad.

Las ventas de comercio online de este año representaron el 14,6% del total de las ventas al por menor y aumentaron un 18,8% desde el mismo período de 2018, según los datos de Mastercard que registran las ventas al por menor desde el 1 de noviembre hasta Nochebuena.

Las ventas minoristas totales de temporada de vacaciones, excluyendo los automóviles, aumentaron un 3,4%.

"Las ventas de comercio electrónico alcanzaron un récord este año, con más gente haciendo sus compras navideñas por Internet", dijo Steve Sadove, asesor superior de Mastercard.

"Debido a que el Día de Acción de Gracias se celebró más tarde de lo habitual, vimos a los minoristas ofrecer ventas en todos sus canales a principios de la temporada, satisfaciendo la demanda de los consumidores con las mejores ofertas en todos los canales y dispositivos", dijo Sadove.

Los minoristas han invertido mucho para poder ofrecer entregas en el mismo día, taquillas para la recogida en tienda y mejorar su presencia en Internet mientras luchan contra el gigante minorista Amazon por la cuota de mercado.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuyo apoyo en las encuestas se ha visto impulsado por los fuertes datos económicos a pesar de su juicio político por parte de la Cámara de Representantes, anunció la noticia en un tuit en mayúsculas.

"LAS VENTAS AL POR MENOR DE LAS FIESTAS DE 2019 SUBIERON UN 3,4% RESPECTO AL AÑO PASADO, EL MAYOR NÚMERO EN LA HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS. FELICIDADES AMÉRICA!", escribió Trump en su tuit.

2019 HOLIDAY RETAIL SALES WERE UP 3.4% FROM LAST YEAR, THE BIGGEST NUMBER IN U.S. HISTORY. CONGRATULATIONS AMERICA!