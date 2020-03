Recorte de tasas por parte de la Fed no calma a Trump: "¡Más relajación y recortes!"

Como una medida de emergencia, la Reserva Federal de Estados Unidos bajó hoy las tasas de interés para paliar el efecto de la expansión del coronavirus sobre la primera economía mundial.

En detalle, la Fed recortó las tasas en en 50 puntos base, lo que deja el rango objetivo de 1%-1,25%. La decisión fue unánime y constituye el mayor recorte desde la crisis financiera.

"Los fundamentos de la economía de EEUU siguen siendo sólidos. Sin embargo, el coronavirus plantea riesgos para la actividad económica", dijo el rector en un comunicado.

Tras el anuncio, el presidente de la institución, Jerome Powell, dijo: "Hemos estado en conversaciones con otros banqueros centrales del mundo. Esto seguirá siendo así. Cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. Eso quedó plasmado en el comunicado de los ministros de Finanzas del G7 de esta mañana".

En relación a esto último, Powell manifestó eso sí que si bien es un comunicado de acción generalizado, "cada quien tomará sus propias decisiones considerando las particularidades de cada país".

La reacción del presidente estadounidense, Donald Trump, no tardó en llegar. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario se mostró insatisfecho y volvió a increpar a la Fed.

"La Reserva Federal está recortando, pero debe relajar aún más ,y lo más importante, alinearse con otros países/competidores. No estamos jugando en una cancha pareja. No es justo para EEUU. Es hora de que la Reserva Federal finalmente lidere. ¡Más relajación y recortes!", emplazó.

The Federal Reserve is cutting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting!