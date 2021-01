Economía

La red social ha ganado popularidad entre los inversionistas luego de que miles de usuarios la usaran para coordinar un plan para impulsar las acciones de GameStop y provocar masivas pérdidas a los grandes fondos de cobertura.

Esta semana, la cadena minorista de videojuegos más popular de EEUU, GameStop, repuntó abruptamente en la bolsa de valores, luego de que millones de personas se organizaran virtualmente para comprar sus acciones.

La compañía, que estaba a punto de declarar su quiebra, ahora mantiene un valor bursátil de US$ 23 mil millones. Sin embargo, los fondos de convertura que estaban apostando a su colapso, ahora han perdido miles de millones de dólares.

Todo nació en el subforo WallStreetBets (WSB) de Reddit, el sitio web de Steve Huffman, Alexis Ohanian y Aaron Swartz, estrenado en 2005 y que hoy reúne a más de 430 millones de usuarios.

Al igual que otras redes sociales, la plataforma permite a los "redditors" votar por sus publicaciones favoritas. Esta votación puede ser a favor o en contra, provocando que la publicación se mantenga por varios días al inicio del sitio o bien lograr que nunca más sea vista. En el caso de GameStop, el voto positivo de los seguidores hizo que la campaña se volviera viral en sólo minutos.

De igual forma, al interactuar y contribuir en Reddit con contenido “valioso”, el usuario recibe puntos de Karma, una recompensa que se basa en los comentarios de otros usuarios.

Con los años, la popularidad del sitio ha llevado a la creación de más de 100 mil "subreddits", comunidades centradas en distintos temas con discusiones y charlas. De estos, varios se dedican a analizar el mercado bursátil, la compra y venta de acciones, así como el estado financiero de las compañías más importantes a nivel global.

Invertir en subreddits

Actualmente, WSB es uno de los subforos más novedosos para los traders. Luego del caso GameStop, sus usuarios se duplicaron en sólo dos días a 5 millones, según los datos recopilados de Subreddit Stats. De estos, varios aseguran haber aumentado sus ingresos con el protagonismo de la cadena de videojuegos en la bolsa de valores.

Si bien este subreddit obtuvo fama mundial esta semana, son varios los que ya seguían la iniciativa. Incluso, a raíz de su popularidad, en 2019 surgió SmallStreetBets, que, a diferencia del original, buscaría darle espacio a quienes no se adecuan a WSB por su lenguaje, la mayoría de las veces, violento y ofensivo. Este subreddit también duplicó su número de seguidores, alcanzando los 169 mil en sólo horas.

Pero estos no son los únicos. Personal Finance se posiciona en el primer lugar con más de 14,2 millones de usuarios. A diferencia de WSB, este subreddit no sólo abarca inversiones en la bolsa, sino que aporta contenido para armar presupuestos, ahorrar, salir de las deudas y planificar la jubilación, según explican en su descripción.

En tanto, los que buscan saber más sobre las criptomonedas encuentran a menudo su espacio en subreddits como Bitcoin y CryptoCurrency, con 2,1 y 1,3 millones de usuarios registrados en sus respectivas páginas, donde diariamente publican sus valores y la forma de invertir mejor en ellas.

Según Subreddit Stats, actualmente estas comunidades ocupan los primeros puestos de subforos con mayor crecimiento en la plataforma, evidenciando el creciente interés de los usuarios por aprender a invertir en la bolsa de valores o conocer más sobre el proceso.

De hecho, el primer lugar lo ocupa ClassActionRobinHood, un subreddit creado únicamente para “discutir las decisiones ilegales de Wall Street”, como la decisión de la aplicación Robinhood de suspender la compra de acciones de GameStop. Ahora, con un crecimiento de 73%, ha reunido en sólo un día a 40 mil seguidores.

Marketing seguro

De acuerdo a HypeStat, Reddit puede generar ingresos diarios de casi US$ 5 millones sólo con publicidad, por lo que su valor como red social supera los US $3.547 millones.

Por lo mismo, varias marcas internacionales apostaron a la plataforma con la creación de sus propios subreddit. Tal es el caso de Audi, que, según The Drum, aprovechó su hilo Ask Me Anything (AMA), para transmitir en vivo a celebridades respondiendo preguntas de los redditors mientras manejaban los últimos modelos de la compañía.

De igual forma, su rival japonés Toyota visitó distintos subreddits con temáticas automovilísticas. Incluso, el propio vicepresidente de operaciones en Norteamérica, Jack Hollis, promocionó varias veces conversaciones con expertos sobre el lanzamiento de nuevos modelos.

Por otro lado, Spotify también ocupó Reddit como un espacio de difusión de su contenido. Tras realizar encuestas de artistas, canciones y discos, la plataforma lanzó varias listas de reproducción en base a los comentarios de los redditors. Por lo mismo, en 2014, se llevó el premio Reddit “Marca comunitaria”, aumentando considerablemente el número de nuevos clientes.

Finalmente, RedBull patrocinó por años contenido y eventos en subreddits que su audiencia encontrara interesante. Por lo mismo, existen varios subforos en la plataforma que sólo se dedican a hablar de la marca y sus productos.

Actualmente, Reddit se ubica dentro de las 20 páginas más importantes del mundo según el ranking de Alexa, situación que según los propios usuarios de la plataforma podría cambiar drásticamente luego del impacto que ha causado en la bolsa de valores.