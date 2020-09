Reino Unido buscaría anular partes clave del acuerdo de separación del Brexit

Economía

El plan de Boris Johnson apuntaría a temas como las ayudas estatales o las aduanas de Irlanda del Norte. Los detalles se darán a conocer este miércoles, en medio de nuevas negociaciones entre Londres y Bruselas.

Un nuevo vuelco en la implementación del Brexit se podría dar en las próximas semanas, ya que Reino Unido estaría preparando un proyecto de ley para revertir partes clave del acuerdo de salida alcanzado el año pasado con la Unión Europea.

De acuerdo a lo dado a conocer por el Financial Times, la propuesta de Boris Johnson apunta a "eliminar la fuerza legal de partes del acuerdo de retiro" en áreas como ayudas estatales o las aduanas de Irlanda del Norte, algo que podría "socavar clara y conscientemente" el acuerdo sobre el territorio alcanzado hace casi un año.

Los detalles de la legislación -denominada Proyecto de Ley del Mercado Interno- se darán a conocer este miércoles, un día después de que se retomen las conversaciones entre el negociador británico, David Frost, y el del club comunitario, Michel Barnier.

La iniciativa iría en línea con el ultimátum del primer ministro británico -el cual fue confirmado hoy en un comunicado- y que planteó que si no se llega a un acuerdo sobre la futura relación comercial para el 15 de octubre, su país concretaría la salida del bloque para el 31 de diciembre, cuando concluye el período de transición.

A su juicio, entonces, "no tiene sentido pensar en plazos que vayan más allá (del 15 de octubre)". "Si no nos ponemos de acuerdo para entonces, no creo que vaya a haber un acuerdo de libre comercio entre nosotros, y deberíamos aceptarlo y pasar página", planteó.

El proyecto también apuntaría a asegurar un funcionamiento sin contratiempos del comercio entre Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte cuando Reino Unido salga del mercado único y la unión aduanera a fin de año.

Sin embargo, la propuesta no tendría total aceptación dentro del Reino Unido, ya que la portavoz de Irlanda del Norte, Louise Haigh, acusó hoy al gobierno de "jugar otra vez a un juego peligroso en Irlanda del Norte y sacrificar nuestra posición internacional" por la "incompetencia" del primer ministro.

Según lo establecido en el acuerdo de retirada, el gobierno británico debe notificar a la Unión Europea cualquier decisión de ayuda estatal que afecte al mercado de bienes de Irlanda del Norte y que obligue a las empresas a presentar trámites aduaneros al enviar bienes al resto del Reino Unido.

Las cláusulas del mercado interno y proyectos de ley de finanzas obligarían a los tribunales británicos, entonces, a seguir la nueva ley del Reino Unido en lugar del acuerdo de la UE.

El medio británico explicó que, según fuentes familiarizadas con el proceso, "el proyecto de ley dirá explícitamente que el gobierno se reserva el derecho de establecer su propio régimen, estableciendo directamente la ley del Reino Unido en oposición a las obligaciones derivadas del acuerdo de retirada, y con pleno conocimiento de que esto violará el derecho internacional".

Respuesta de la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo un llamado a Johnson a que no rompa partes del acuerdo alcanzado hace solo un año, y a través de su cuenta de Twitter planteó que el acuerdo de retirada es "una obligación bajo el derecho internacional y un requisito previo para cualquier asociación futura".

El protocolo de Irlanda del Norte es, a su juicio, "esencial para proteger la paz y la estabilidad en la isla, y la integridad del mercado único".

En la misma línea que Von der Leyen, el jefe negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, advirtió que una implementación "precisa" del acuerdo de retirada sería "vital" para el éxito de las conversaciones comerciales, además de "una cuestión clave de confianza entre ambas partes".