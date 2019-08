Revelan que Trump llamó a los máximos ejecutivos de JPMorgan, BofA y Citi en medio de la fuerte caída de los mercados del miércoles

Economía

El presidente Donald Trump realizó una conferencia telefónica el miércoles en medio de la caída en el mercado de valores con tres de los principales ejecutivos de Wall Street: Jamie Dimon de JPMorgan Chase & Co., Brian Moynihan de Bank of America Corp. y Michael Corbat de Citigroup Inc.

Los tres directores ejecutivos estaban en Washington para una reunión previamente programada con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, respecto al secreto bancario y el lavado de dinero, según personas familiarizadas con el asunto.

Las conversaciones se produjeron en un día tumultuoso en los mercados, ya que la guerra comercial de Trump con China continuó nublando la economía mundial. Las acciones cayeron en picada cuando aparecieron signos en el mercado de bonos de que podría haber una recesión en el horizonte.

Moynihan, hablando en una entrevista de Bloomberg Television el viernes, dijo que la agitación ha sido impulsada por problemas fuera de Estados Unidos y que los riesgos de recesión son bajos.

"No tenemos nada que temer por una recesión en este momento, excepto por el miedo a la recesión", dijo Moynihan.

Las posturas de Trump y el presidente chino, Xi Jinping, han mantenido a los inversionistas al límite en medio de la volatilidad que ha afectado a los mercados durante la mayor parte de agosto. China calificó los inminentes aranceles estadounidenses como una violación de los acuerdos, mientras que Trump dijo el jueves que cualquier acuerdo con Beijing debe ser "en nuestros términos".

Los portavoces de JPMorgan, Citigroup y Bank of America declinaron hacer comentarios, al igual que el Departamento del Tesoro.