Rodrigo Novoa: “EEUU es uno de los lugares donde mejor se pasan las tormentas de incertidumbre”

Economía

El experto aseguró que, a pesar de la guerra comercial, la primera economía del mundo sigue siendo un refugio para los inversionistas.

Más allá de las turbulencias financieras globales que ha dejado casi un año de guerra comercial entre Estados Unidos y sus principales aliados comerciales –China, Canadá y México-, Rodrigo Novoa, especialista en derecho comercial internacional, aseguró que la primera economía mundial tiene “fundamentos muy sólidos (…) y cuenta con un crecimiento firme” que la sigue haciendo “un buen lugar de resguardo”.

“Los índices son fuertes, la economía está súper robusta y destaca que, además, es muy dependiente de sí misma”, considerando que “en EEUU, el 80% del PIB es consumo interno”, explicó el abogado quien participó la semana pasada en el Seminario internacional “Como Hacer Negocios En Estados Unidos”, organizado por la firma Negocios USA.

- Si bien es cierto que la economía de EEUU se muestra mejor que años previos, también destaca que ya hay señales de desaceleración y que algunos economistas incluso hablan de posible recesión.

- Eso es parte de todos los ciclos. EEUU venía de un ciclo en alza de su economía, que no es permanente. Ahora, no vemos que la caída vaya a suceder de una forma abrupta. Evidentemente, las turbulencias afectan a todos los países y especialmente a quien las provoca. Pero, aún así, los fundamentos de la economía de EEUU son sólidos. Los índices son fuertes, la economía está súper robusta y además tiene a su favor que el comercio interno es muy fuerte.

- En medio de este escenario, entonces, ¿cuáles son las fortalezas internas de EEUU?

- Puede que no guste la política de EEUU, pero sigue siendo la economía más grande, fuerte y estable del mundo. Y su moneda también. Al igual que el oro, son siempre recursos que los inversionistas buscan para resguardar su patrimonio. Además, mientras en otros países las turbulencias políticas generan posibles cambios dramáticos, en EEUU eso no suele pasar. Pasamos de una administración Obama a una administración Trump y vemos que realmente sólo cambió el discurso. Pero los fundamentos de la economía, el valor del dólar y los tipos de oportunidades, siguen siendo los mismos.

Opción segura

- Pero, aún así, las medidas de Trump han marcado tiempos volátiles en los mercados.

- Hay que reconocer que mucho de lo que hace Trump genera incertidumbre. Pero también es cierto que uno de los lugares donde mejor se pasan las tormentas de incertidumbre es EEUU. Es un lugar de resguardo. Ojalá, por supuesto, no hubiese incertidumbre, pero la realidad nos ha enseñado que cuando las turbulencias están fuertes, la gente busca lugares seguros y eso lo tiene EEUU.

- Entonces, ¿es buen momento para invertir en EEUU o es tiempo de cautela?

- En EEUU no existe la contraposición de posiciones políticas muy fuerte o al menos es mucho menos dramática que en América Latina, por ejemplo. Uno no elige un tipo de país en cada elección. Ha habido presidentes más o menos histriónicos, pero al final del día la economía no se ve afectada en sus fundamentos por eso, como sí pasa en nuestros países donde cada opción política representa una visión de país muy distinta, con cuestionamientos muy profundos a las bases.

Por ejemplo, la discusión entre demócratas y republicanos en EEUU es de mayor apertura o menor apertura, pero nadie duda de la apertura; o de más o menos libertad en temas migratorios, pero nadie duda de la inmigración legal. Esa estabilidad es una oportunidad para el que busca resguardo. Además, en EEUU, el 80% del PIB es consumo interno. Y más allá de que se esté de acuerdo o no con la visión de Trump, él apunta que toda actividad fuera del país afecte a la actividad interna. Siendo esto así, está estimado que la inversión extranjera en el país esté “protegida”. Una cosa es exportar cosas y otra hacer negocios allá.

Medidas migratorias

- ¿Cómo evalúa las medidas arancelarias contra México?

- Ese es un problema bien complejo. Es una innovación imprevista mezclar aranceles con migración. Pero lo bueno es que EEUU tiene un sistema que se llama check and balance, que no permite que ningún ente de la administración pública sea libre de hacer lo que quiera. El sistema judicial estadounidense es muy potente y ya hemos visto como ha puesto freno a medidas polémicas. Esperamos que esto no pase de ser una amenaza.

- ¿Qué impacto pueden tener este tipo de medidas en Chile?

- Los chilenos tienen una posición muy fuerte en este ámbito. Por un lado está el Tratado de Libre Comercio que protege al país de medidas similares y además se ha llegado a un tamaño relativo importante de empresas chilenas haciendo inversiones significativas en EEUU. Es decir, buscando por un lado la rentabilidad que generar y la seguridad en la cartera de negocios.