¿Se revierte la tendencia? En Hong Kong, Australia y EEUU se estarían moderando los contagios, pero evitan aún relajar medidas

Economía

En Corea del Sur se decidió cerrar las escuelas para frenar el brote, pero las infecciones podrían haber llegado a su peak el fin de semana.

Aunque la incertidumbre respecto a la evolución del coronavirus es la regla mientras no exista una vacuna, hay países que en los últimos días han comenzado a reportar señales de que la tendencia de sus contagios iría a la baja. Pero todavía no se puede cantar victoria, ya que en su mayoría no han tomado la decisión de revertir o relajar medidas para mitigar los contagios.

Hace solo unas semanas Hong Kong tuvo que volver a imponer restricciones debido al fuerte aumento que estaban experimentando las infecciones, pero ayer la ciudad reportó solo nueve casos de Covid-19, el primer aumento de solo un dígito desde el 4 de julio. Con esto, el total de contagios se ubicó en 4.692, informó el Centro para la Protección de la Salud.

Si bien se esperaba que las autoridades flexibilizaran reglas -como los controles fronterizos más estrictos impuestos en julio-, el jefe de la rama de enfermedades transmisibles de la institución, Chuang Shuk-kwan, explicó que las autoridades deben permanecer cautelosas debido a los pacientes asintomáticos en la comunidad.

De todas formas, el gobierno local permitió extender el horario de apertura de restaurantes hasta las 9 de la noche, mientras que cines, salones de belleza y lugares deportivos al aire libre pueden volver a operar el viernes.

En Australia la principal preocupación ha sido el estado de Victoria -el segundo más poblado del país-, que hoy registró 148 nuevos casos de Covid-19 y ocho muertes. Si bien la cifra es levemente más alta que la de ayer -cuando las infecciones fueron 116 y los fallecidos 15-, el promedio de los últimos siete días bajó a 184 nuevos casos diarios desde 307 la semana pasada, siendo la primera vez que el promedio baja de 200 en más de un mes.

Incluso Estados Unidos, el epicentro mundial de la pandemia, estaría acotando sus contagios. El país informó menos de 40 mil nuevos casos por segundo día consecutivo, convirtiéndose en su primera racha de ese tipo en dos meses.

El lunes las infecciones ascendieron a 35.036, una disminución respecto a los 38.322 alcanzados el domingo, cuando por primera vez desde el 25 de junio los casos bajaron de los 40 mil por dos días consecutivos.

En Inglaterra y Gales, en tanto, los contagios cayeron a un mínimo en 21 semanas, con 139 fallecidos en la semana del 14 de agosto, lo que representa el 1,5% del total de víctimas fatales en el país.

Y en Japón, en tanto, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, señaló que la situación de la pandemia "está mejorando", y que tiene la intención de que la ciudad sea la sede de los Juegos Olímpicos el próximo año, tal como está planificado.

La autoridad advirtió el mes pasado que la ciudad podría declarar estado de emergencia si la situación se deterioraba, ya que los casos diarios se habían disparado a más de 400 diarios, pero la tendencia ha ido a la baja y hoy se reportaron 187 infecciones.

Corea extrema medidas

El país asiático, destacado a nivel internacional por su manejo del brote, ha tenido que tomar medidas más estrictas en las últimas semanas frente a los nuevos brotes, situación que escaló ayer, cuando las autoridades de Seúl determinaron cerrar las escuelas y jardines infantiles de la capital, debido al aumento en los contagios.

Los Centros para el Control de Enfermedades de Corea informaron hoy 280 infecciones, lo que eleva a casi 3.200 los nuevos casos en los últimos 12 días, la situación más crítica en seis meses.

La medida entra en vigor mañana y se extenderá hasta el 11 de septiembre, pero excluye a estudiantes de último año, quienes están ad portas de rendir sus exámenes de admisión a la universidad.

Las autoridades también están considerando si llevar al país a la etapa más estricta del distanciamiento, lo que significaría limitar las reuniones en todo el país a menos de 10 personas, solicitar a los trabajadores no esenciales que trabajen desde casa y cambiar todas las escuelas a formato virtual.

Sin embargo, las infecciones en la capital pueden haber alcanzado su punto máximo durante el fin de semana pasado, dijo Joo Young-su del Centro Médico Nacional de Corea y el equipo de respuesta conjunta Covid-19.