Senado de Argentina aprueba cambios en impuesto a bienes personales

Economía

El ministro de Economía destacó la iniciativa como “una medida equitativa que mejora el sistema tributario argentino”.

Las reformas tributarias parecen estar tomándose tanto la agenda política como el debate legislativo en los países de América Latina. La Cámara de Senadores del país trasandino aprobó este miércoles cambios en el impuesto a los bienes personales, por los que se eleva el piso sobre el cual se tributa y aumenta las alícuotas -proporciones que se establecen a través de leyes para determinar una obligación de tipo tributaria- para los patrimonios más altos.

El proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Diputados la semana pasada, fue votado por 37 senadores a favor y uno en contra, en una sesión donde la oposición se retiró del recinto.

El proyecto subió el mínimo sobre el que se tributa el impuesto de 2,0 millones de pesos argentinos (unos US$ 19.500) a 6,0 millones de pesos (US$ 58.500) y elevó el piso para el pago por la vivienda única de 18 millones de pesos (US$ 175.366) a 30 millones (US$ 292.277).

El Ministerio de Economía del país explicó en Twitter que “los y las titulares de vivienda destinada a casa-habitación se verán beneficiados con esta reforma tributaria y la suba de los mínimos”.

Y agregó que “desde el próximo año, la actualización anual de los valores se hará por inflación según el Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.

Por otro lado, también aumenta las tasas del 1,25% al 1,50% para quienes tengan bienes superiores a los 100 millones de pesos (US$ 974.257) y al 1,75% para bienes mayores a los 300 millones de pesos (US$ 2.922.771).

“Con dos nuevos tramos en la escala, se busca que quienes tienen mayor patrimonio contribuyan a sostener el nivel de recaudación”, detalló el Ministerio de Economía en Twitter. Añadió que “se incorporan también las alícuotas diferenciales por bienes en el exterior y la facultad del Poder Ejecutivo de reducirlas en casos de repatriación”.

El titular de la cartera, Martín Guzmán, celebró el la misma red social: “Una medida equitativa que mejora el sistema tributario argentino”, escribió.

El proyecto generará una recaudación estimada de 85.780 millones de pesos (US$ 835.717.911) para el próximo año, explicó el senador Ricardo Guerra del bloque oficialista.

Los cambios “alcanzarán a 516.000 contribuyentes, de los cuales 131.000 dejarán de pagar. El conjunto de contribuyentes a los que se les incrementa la tributación asciende a 15.400”, agregó la autoridad.

El presidente Alberto Fernández busca reducir el déficit fiscal del país, uno de los temas claves en la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un eventual acuerdo para refinanciar una deuda de unos US$ 45.000 millones.