Sexto día de invasión: Rusia empieza a parecer un mercado donde no se puede invertir, mientras siguen ataques a Ucrania

Economía

Miles de millones de dólares en efectivo corren el riesgo de quedar atrapados, los fondos de acciones se han desplomado y los controles de capital están ahogando los flujos de dinero. Rusia tiene todas las características de un mercado en el que no se puede invertir para inversores globales.

Los fondos de renta variable enfocados en Rusia han caído un 23% en promedio la semana pasada, según datos compilados por Bloomberg. Los bonos se han desplomado a medida que se intensifican los riesgos de incumplimiento, y negociar con el rublo -que se estabilizaba el martes luego de su peor registrada el lunes, aunque con amplios diferenciales- se ha convertido en una tarea hercúlea con los corredores que se alejan de negociar con la moneda.

El mercado de valores de Moscú permanece cerrado por segundo día el martes.

Los rusos anunciaron la reanudación de los ataques con proyectiles contra la ciudad de Járkov, en el sur del país a 35 kilómetros de la frontera con Rusia. Según datos de inteligencia divulgados este martes por el Ministerio británico de Defensa, citados por EFE, las fuerzas rusas que avanzan hacia Kiev hicieron pocos progresos en las últimas 24 horas, probablemente por las continuas dificultades logísticas.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos mantienen un "frágil" optimismo sobre la situación actual de Ucrania y creen que la invasión del país ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putir, podría recrudecerse a corto plazo.

"La calamidad de la guerra de Rusia en Ucrania ha puesto fin a la inversión financiera internacional en Rusia", dijo Christopher Granville, director gerente de EMEA e investigación política global de TS Lombard en Londres.

La multinacional de servicios financieros estadounidense Mastercard, en tanto, ha bloqueado a varias instituciones de su red de pago para cumplir con las sanciones internacionales impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania.

Dramático giro en U

Las últimas semanas han visto un dramático giro en U desde principios de año cuando la economía de Rusia se estaba beneficiando del aumento de los precios del petróleo, con las acciones alcanzando máximos históricos y el rublo como un objetivo popular de operaciones de carry trade. Ahora, la tormenta de sanciones impuestas al país en respuesta a la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin está causando que los administradores de fondos teman que el daño financiero dure años.

Los proveedores de índices están evaluando la accesibilidad del país con MSCI Inc. buscando comentarios sobre si eliminar a Rusia de sus índices de acciones y bonos. Intercontinental Exchange Inc. dijo que eliminará la deuda emitida por entidades rusas sancionadas de sus índices de renta fija en un ejercicio de reequilibrio el 31 de marzo.

"Rusia se ha vuelto no solo inservible para el capital nuevo, sino que atraparLos inversores extranjeros poseían unos US$ 86.000 millones en acciones rusas a finales del año pasado, según datos de la Bolsa de Moscú. La mayoría ahora no puede liquidar o negociar adecuadamente sus tenencias después de que Moscú prohibió a los corredores vender valores en poder de estos fondos. Casi US$ 13 mil millones de acciones rusas propiedad de fondos con sede en Estados Unidos y Europa ahora están en empresas sancionadas, estima Bloomberg Intelligence.

Mayores titulares

En renta fija, BlackRock Inc., Capital Group Companies y Legal & General Group Plc son los principales tenedores de deuda en dólares de Rusia y los inversores tienen alrededor de US$ 250.000 millones inmovilizados en bonos emitidos por empresas, según datos recopilados por Bloomberg.

El ETF VanEck Russia cotizado en Estados Unidos entre los fondos pasivos más grandes con exposición a Rusia, y el ETF iShares MSCI Russia Capped ambos cayeron cerca del 30% solo el lunes. Mientras tanto, JPMorgan Chase & Co. y Danske Bank A/S se encuentran entre los administradores de activos que han congelado fondos con exposición a acciones rusas.

El rublo se desplomó un 12 % frente al dólar el lunes en las operaciones locales y, aunque ganó alrededor de un 2 % a primera hora del martes, sigue cayendo más de un 20 % este año, la moneda con peor desempeño a nivel mundial.

El rublo "corre"

El banco central de Rusia puede estar "preparándose para una corrida del rublo ahora que su capacidad para recurrir a sus reservas de divisas se ha visto erosionada por las sanciones internacionales", dijo Valentin Marinov, estratega de Credit Agricole en Londres.

"Ya existen controles de capital, entonces, ¿por qué invertir si no puede sacar su dinero?" dijo Jonathan Cavenagh, estratega senior de mercados de Informa Global Markets en Sydney. "Hay demasiadas incógnitas".