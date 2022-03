Sexto día de invasión: Ucrania recauda US$ 277 millones en "bonos de guerra" mientras fuerzas de Rusia ven trabas logísticas

Economía

El gobierno ucraniano también compartió los detalles de las direcciones de criptografía para recaudar fondos en bitcoin y otros tokens digitales, que ya estarían sumando donaciones por US$ 24,6 millones.

Ucrania recaudó unos US$ 277 millones con la venta de bonos de guerra, su último esfuerzo para generar fondos para su lucha contra la invasión rusa en una serie de medidas de crowdfunding que también incluyen donaciones en criptomonedas para financiar tanto a sus Fuerzas Armadas como a su población civil, mientras miles de millones de dólares en activos de Rusia enfrentan sanciones económicas sin precedentes de parte de Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados.

La recaudación de 8.100 millones de grivna (US$ 277 millones) en una venta de bonos de guerra constituye el último esfuerzo de Kiev para aprovechar el apoyo mundial que ha recibido el país luego de la invasión rusa. Los bonos individuales rinden un 11% y tienen un valor nominal de 1.000 grivna, unos US$ 33. Ucrania también pagó unos US$ 300 millones de intereses de bonos a inversionistas internacionales con vencimiento a hoy martes, cumpliendo sus compromisos financieros en medio de un conflicto devastador.

Los últimos reportes de la situación en terreno, en el sexto día de la invasión de Rusia en Ucrania, señalan que el avance militar ruso sobre Kiev se ha estancado porque las fuerzas de Moscú enfrentan a desafíos logísticos, incluyendo escasez de alimentos para algunas unidades, y parecen estar reevaluando cómo avanzar sobre la ciudad, informó hoy martes un alto funcionario de Defensa de EEUU.

Más temprano, Rusia advirtió a los habitantes de Kiev que huyeran de sus casas y lanzó una lluvia de cohetes sobre Járkov, a medida que los soldados rusos cambian su táctica e intensifican los bombardeos sobre ciudades ucranianas.

Yuriy Butsa, jefe de la deuda ucraniana, dijo que el gobierno está estudiando otras opciones de recaudación de fondos, incluyendo la emisión de moneda extranjera, y está en conversaciones con el FMI y el Banco Mundial para obtener ayuda de emergencia.

El banco central de Ucrania creó la semana pasada una cuenta especial en la que personas de todo el mundo pueden hacer donaciones, y el gobierno compartió los detalles de las direcciones de criptografía para recaudar fondos en bitcoin y otros tokens digitales. Hasta el martes por la mañana, esas cuentas habían recibido más de US$ 17 millones, según la empresa de análisis de blockchain Elliptic. Incluyendo las ONG que prestan apoyo a los militares, las donaciones totales ascenderían a US$ 24,6 millones.

El peso de las sanciones

Mientras tanto, las sanciones económicas de los países occidentales y sus aliados generan mayor presión sobre todo tipo de actores ligados económicamente a Rusia. "La calamidad de la guerra de Rusia en Ucrania ha puesto fin a la inversión financiera internacional en Rusia", dice Christopher Granville, director gerente de EMEA e investigación política global de TS Lombard en Londres.

Los fondos de renta variable enfocados en Rusia han caído un 23% en promedio la semana pasada, según datos compilados por Bloomberg. Los bonos se han desplomado a medida que se intensifican los riesgos de incumplimiento, y negociar con el rublo se ha convertido en una tarea hercúlea con los corredores que se alejan de negociar con la moneda.

Los proveedores de índices están evaluando qué parte de la deuda de Rusia, Ucrania y Bielorrusia podría tener en sus indicadores en el futuro. JPMorgan, que supervisa un importante índice de bonos de mercados emergentes, dijo que la nueva deuda de las entidades sancionadas no sería elegible para su inclusión en el futuro.

El ETF VanEck Russia cotizado en Estados Unidos entre los fondos pasivos más grandes con exposición a Rusia, y el ETF iShares MSCI Russia Capped ambos cayeron cerca del 30% solo el lunes. Mientras tanto, JPMorgan Chase & Co. y Danske Bank A/S se encuentran entre los administradores de activos que han congelado fondos con exposición a acciones rusas.

El rublo se desplomó un 12% frente al dólar el lunes en las operaciones locales y, aunque ganó alrededor de un 2% a primera hora del martes, sigue cayendo más de un 20% este año, la moneda con peor desempeño a nivel mundial.

El mercado de valores de Moscú permanece hoy martes cerrado por segundo día.

Dramático giro en U

Las últimas semanas han visto un dramático giro en U desde principios de año cuando la economía de Rusia se estaba beneficiando del aumento de los precios del petróleo, con las acciones alcanzando máximos históricos y el rublo como un objetivo popular de operaciones de carry trade. Ahora, los administradores de fondos temen que el daño financiero dure años.

Los inversionistas extranjeros poseían unos US$ 86 mil millones en acciones rusas a finales del año pasado, según datos de la Bolsa de Moscú. La mayoría ahora no puede liquidar o negociar adecuadamente sus tenencias después de que el gobierno ruso prohibió a los corredores vender valores en poder de estos fondos. Casi US$ 13 mil millones de acciones rusas propiedad de fondos con sede en EEUU y Europa ahora están en empresas sancionadas, estima Bloomberg Intelligence.

En renta fija, BlackRock Inc., Capital Group Companies y Legal & General Group Plc son los principales tenedores de deuda en dólares de Rusia y los inversionistas tienen alrededor de US$ 250.000 millones inmovilizados en bonos emitidos por empresas, según datos recopilados por Bloomberg.