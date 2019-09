Socios globales de KPMG renuncian a la firma tras discusión vía WhatsApp

Economía

Un experto de KPMG dijo que las tres salidas senior habían "eliminado la cadena efectiva de liderazgo" dentro de la división de consultoría de servicios financieros de la firma, que se ha convertido en "en una zona de desastre".

Dos de los consultores financieros más veteranos de KPMG abandonaron la firma de Big Four después de que Tim Howarth, su jefe, fuera derrocado tras una investigación sobre su conducta.

Mike Walters, quien fue jefe de cumplimiento en Barclays hasta que se unió a KPMG en 2013, y Harps Sidhu, jefe de consultoría de mercados de capitales de KPMG, abandonaran el negocio a finales de este mes.

Investigaciones por mala conducta

Su partida se produce semanas después de una investigación de KPMG sobre la presunta mala conducta por parte de Howarth, que se originó en el mal uso de mensajes de WhatsApp -sin precisar efectivamente a qué acciones se refieren-. Un experto de KPMG dijo que las tres salidas senior habían "eliminado la cadena efectiva de liderazgo" dentro de la división de consultoría de servicios financieros de la firma, que se ha convertido en "en una zona de desastre".

"El liderazgo central de una de las áreas más rentables del negocio y acaba de ser eliminado. La gente quiere saber qué pasará con sus carreras", dijo el informante.

El trabajo de servicios financieros de KPMG, incluyendo consultoría y auditoría, tuvo ingresos por 681 millones de libras esterlinas el año pasado, lo que la convierte en una de las líneas de negocio más grandes de la firma.

Las salidas han desatado una reorganización dentro de las filas superiores de la división, que asesora a algunas de las instituciones financieras más grandes del Reino Unido, incluyendo Lloyds Banking Group y Nationwide.

Howarth, que dirigía el negocio de consultoría financiera de KPMG, se vio obligado a salir en agosto mientras KPMG convocaba un panel disciplinario. Howarth dijo a Financial Times que ya había dimitido y prometió apelar el resultado. Dijo que no había denunciante y que no creía que el proceso interno fuera justo o que conduciría a un resultado en esa línea.

Dos personas cercanas a la situación, dijeron que fue derrocado después de las quejas sobre los mensajes que había enviado en WhatsApp.

Varios expertos de KPMG dijeron que la investigación sobre Howarth había dado lugar a tensiones entre socios y a algunos empleados inquietos. "No es un lugar feliz para trabajar en este momento", dijo un socio de servicios financieros. "A mucha gente se le hicieron preguntas sobre si Tim había tenido alguna mala conducta. Pensamos que era prudente no hablar entre nosotros ni con Tim durante ese tiempo", agregó.

La fuente dijo también que la disputa interna había aumentado desde que en junio que otro socio senior, Sanjay Thakkar, se tomó un permiso de ausencia de la división de asesoramiento de acuerdos de KPMG después de ser acusado de bullying.

Desde entonces, KPMG ha alentado a todo el personal a hablar sobre cualquier preocupación relacionada con comportamientos inapropiados, lo que ha provocado que un gran número de denunciantes se presenten.

Walters fue quien denunció a Howarth. Se incorporó a KPMG como jefe de gestión de riesgos financieros en 2013 después de ocho años en Barclays, donde dirigió su función de cumplimiento, que contemplaba a 1.300 empleados. Anteriormente trabajó en Deloitte, otra firma de contabilidad Big Four, durante 16 años.

Sidhu fue socio de EY antes de unirse a KPMG en 2013. Está a cargo de la práctica de consultoría de mercados de capitales de KPMG y es jefe de la unidad de cambio regulatorio de servicios financieros, así como el líder global de la firma para Mifid II con sus clientes de gestión bancaria y de activos. Una persona cercana al asunto lo describió como un "fabricante de lluvias".

Reestructuración

Como parte de la reorganización, Lisa Fernihough relevó a Howarth como jefe de consultoría de servicios financieros para KPMG Reino Unido, y Liz Claydon ha sido nombrada jefa de asesoramiento de acuerdos en el mismo país, en sustitución de Thakkar. Walters y Sidhu aún no han sido sustituidos oficialmente.

La división de consultoría de servicios financieros, que cuenta con unos 70 socios, también ha perdido a su jefe de la práctica de auditoría interna de servicios financieros, Jonathan Calvert-Davies, que se une a HSBC en octubre. Calvert-Davies se había incorporado a KPMG desde enero de 2018.

La ola de salidas es la última de una serie de golpes para KPMG, que ha estado luchando para restaurar su reputación después de cuestiones que incluyen un escándalo de corrupción en Sudáfrica y el escrutinio de su trabajo de auditoría para Carillion, el subcontratista del gobierno.

KPMG y Sidhu no se quisieron referir al tema. Walters y Howarth no respondieron la solicitud de comentarios.