Softbank insta a WeWork a posponer su apertura a bolsa

Economía

Los inversores se han mostrado escépticos sobre el modelo de negocio, que aún no ha sido probado debido a una significativa recesión económica.

SoftBank, el mayor accionista externo en WeWork, está instando al grupo de propiedad que genera pérdidas a archivar su esperada oferta pública inicial, tras recibir una fría recepción por parte de los inversionistas, según personas informadas sobre las discusiones.

La compañía matriz de WeWork, We Company, ha tenido como objetivo recaudar entre US$ 3 mil millones y US$ 4 mil millones en su flotación. Pero se ha enfrentado a las críticas de inversionistas y analistas de Wall Street sobre su gerencia, los pagos realizados al cofundador y director ejecutivo, Adam Neumann, y el uso de una complicada estructura corporativa.

SoftBank y Vision Fund, su fondo de inversión respaldado por Arabia Saudita, han inyectado más de US$ 10 mil millones en el proveedor de espacio de oficinas. Pero el entusiasmo de SoftBank por enlistarse ha disminuido a medida que los banqueros han reducido drásticamente la valoración que creen que We Company puede alcanzar cuando se incluya en la lista.

A los asesores de We Company se les dijo que siguieran probando el apetito de los inversores a una valoración de entre US$ 15 mil millones y US$ 20 mil millones, según personas informadas sobre el asunto. Eso está muy por debajo de la valoración de US$ 47 mil millones dada a WeWork cuando SoftBank invirtió US$ 2 mil millones en el negocio este año.

SoftBank está tratando de recaudar US$ 108 mil millones para un segundo Vision Fund para invertir en start-ups tecnológicas. El grupo japonés podría enfrentar desafíos para recaudar esa suma si We Company se enlistara con un fuerte descuento en su última ronda de financiación, dicen cercanos a la situación.

WeWork está listo para recibir US$ 1,5 mil millones de SoftBank el próximo año como parte de un acuerdo alcanzado a principios de este año. La compañía cotizó US$ 2.500 millones en efectivo y equivalentes de efectivo en su balance general al 30 de junio, según documentos presentados ante los reguladores de valores de EEUU.

The We Company citó restricciones obligatorias de comunicaciones de cara a una apertura a bolsa, y SoftBank declinó hacer comentarios.

Posponer la apertura a bolsa

Si We Company archivara el enlistamiento, también perdería acceso a un préstamo de US$ 6 mil millones de un grupo de bancos, incluidos JPMorgan Chase y Goldman Sachs, que estaba supeditado a que la IPO recaudara al menos US$ 3 mil millones en nuevas inversiones.

La falta de más de US$ 9 mil millones en capital nuevo podría forzar un cambio dramático en la estrategia corporativa de We Company, incluida su agresiva expansión que la ha llevado a abrir 528 locaciones en más de 110 ciudades.

La compañía ha perdido más de US$ 4 mil millones desde 2016, quemando capital incluso cuando sus ingresos se han duplicado cada año durante ese período. WeWork dijo en su presentación de IPO que podría desacelerar drásticamente su expansión si fuera necesario para ser rentable.

Pero los inversores se han mostrado escépticos sobre el modelo de negocio, que aún no ha sido probado debido a una significativa recesión económica. Algunos inversores han expresado su preocupación por su práctica de arrendar oficinas durante un largo período -en promedio durante 15 años- mientras rentan a arrendatarios por un período más corto.

WeWork ha tratado de abordar algunos de los problemas que inversionistas y analistas han planteado antes de su salida a bolsa. Neumann devolvió US$ 5.900 millones que su vehículo de inversión recibió de la compañía por los derechos de uso de la palabra registrada "We". la firma We Company también reveló la semana pasada que sumaría una mujer a su junta directiva constituida solo por hombres, una vez que completara su enlistado.