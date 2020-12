Subsidios por desempleo en EEUU suben inesperadamente a su máximo en tres meses

Economía

Se esperaba que quienes pidieron el beneficio la semana pasada bajaran a 800 mil, pero totalizaron 885 mil.

A semanas de que termine un inédito 2020, los estadounidenses están luchando contra la propagación del coronavirus, que está marcando máximos históricos y que está mostrando nuevos impactos sobre la economía.

Este fue el caso del mercado laboral, ya que de acuerdo a lo reportado por el Departamento del Trabajo, las solicitudes de subsidios por desempleo subieron inesperadamente la semana pasada, llegando a su nivel más alto en tres meses, desde la semana del 5 de septiembre.

Quienes postularon al beneficio en una semana hasta el 12 de diciembre totalizaron 885 mil, lo que implica un aumento desde las 862 mil personas que lo habían hecho la semana previa, revisadas al alza en 9 mil.

Pero el mayor incremento estuvo sobre las expectativas del mercado, cuyos promedios de proyecciones para las nuevas solicitudes que se darían a conocer hoy oscilaban entre 800 mil y 808 mil nuevos desempleados.

Las solicitudes continuas, o sea quienes optan al beneficio al menos dos semanas consecutivas, disminuyeron en 273 mil, llegando a 5,51 millones de estadounidenses. Eso sí, este dato se entrega con una semana de desface, por lo que su cierre fue el 5 de diciembre.

Al inesperado crecimiento de las solicitudes habituales se suma que esta semana incrementaron en 40 mil las peticiones de asistencia federal por desempleo pandémico, subiendo a 455.037.

Tomando en cuenta todos los programas de apoyo al desempleo en medio de la pandemia, al 28 de noviembre el dato cerró en más de 20,6 millones de personas, un aumento de 1,6 millones en solo siete días.

El dato de hoy llega en medio de la discusión de los legisladores estadounidenses sobre un nuevo paquete de estímulo, sobre el cual están negociando para alcanzar un acuerdo antes de que finalice el año.

El proyecto de ley contempla destinar US$ 900 mil millones de ayuda fiscal, el cual incluiría cheques de apoyo directo a las familias de entre US$ 600 y US$ 700, extendiendo los beneficios por desempleo y ayudando a pagar por la distribución de vacunas.

Además de esto, se contemplan fondos de rescate para las pequeñas empresas, fuertemente golpeadas por la pandemia y por la tercera ola de contagios en curso.