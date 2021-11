Trabajadores de empresas estadounidenses deberán vacunarse antes del 4 de enero

Economía

El mandato de la administración Biden incluye a las firmas de 100 funcionarios o más. Quienes no lo cumplan deberán usar mascarilla permanentemente y realizarse pruebas semanales de Covid-19.

Empezó la cuenta regresiva. Desde el 4 de enero de 2022, las empresas estadounidenses de 100 o más trabajadores deberán asegurarse de que todos sus funcionarios estén completamente vacunados. ¿La otra opción? Usar mascarilla de forma permanente en la oficina y realizarse pruebas semanales para descartar contagios de Covid-19.

El gobierno de Joe Biden emitió este jueves, a través de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo, la inédita orden que implicará tener a 84 millones de trabajadores de empresas vacunados.

El 5 de diciembre -en un mes- es la primera fecha límite para los empleadores: para ese día deben haber dado tiempo a sus trabajadores para que vayan a vacunarse, y se tomen licencia en el caso de que necesiten recuperarse de los efectos secundarios. Quienes opten por las pruebas semanales deberán comenzar a usar mascarillas obligatoriamente ese día.

La administración Biden también retrasó en casi un mes el plazo para que las agencias federales cumplan con la normativa de inoculación, dejándolas a la par con el sector privado. Eso sí, para estos funcionarios no está la opción de evitar la vacunación con test semanales y mascarillas.

Se exigirá, además, que los 17 millones de trabajadores de la salud que reciben fondos de Medicare o Medicaid estén inoculados para el 4 de enero. Los centros que no cumplan la normativa se arriesgan a perder su financiamiento, según lo anunciado hoy.

Por ahora, en la mayor economía del mundo un esquema de vacunación completo equivale a dos dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna, o bien una inyección de la monodosis desarrollada por Johnson & Johnson.

Los empleadores que no aseguren que se cumplan las normas podrían ser multados por US$ 13.653 por cada infracción grave. Si una jefatura ignora deliberadamente la regla, lo que se considera una violación intencional, puede implicar una multa por hasta US$ 136.532.

Quienes trabajan en un lugar donde no hay más personas presentes, quienes teletrabajan y quienes operan totalmente al aire libre no están cubiertos por la normativa. Pero, la OSHA recordó que cualquier persona que dé positivo a un test de Covid-19 tiene prohibido ir a trabajar.

¿Suficiente o insuficiente?

La administración Biden procuró incluir a los privados en las conversaciones sobre la implementación de la nueva norma: la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca planificó más de 100 reuniones con empresas, gremios y trabajadores.

El sector pidió que la medida se comenzara a aplicar después de la temporada navideña, para darle el tiempo necesario a los funcionarios para estar completamente vacunados y para evitar renuncias de quienes no quisieran cumplir con la regla.

La Cámara de Comercio de EEUU, que había pedido que la implementación fuera posterior a las fiestas, agradeció los ajustes que "reflejan las preocupaciones de la comunidad empresarial".

El diseño recibió críticas desde la Federación Nacional de Minoristas, que había pedido que la implementación se extendiera por 90 días, para evitar problemas en el mercado laboral. La Asociación de Líderes de la Industria Minorista dijo que el período contemplado es "insuficiente" y calificó como "innecesarias e inútiles" las posibles multas por incumplimiento. Criticó, además, que el mandato comienza a regir en enero, pero que el diseño e implementación se deberá llevar a cabo en la compleja temporada navideña, según lo consignado por CNBC.

Algunas empresas se adelantaron a la medida del gobierno: United Airlines exigió a sus 67.000 trabajadores que se vacunaran y en septiembre aseguró que el 99% ya lo había hecho. Tyson Foods estableció como fecha límite para inocularse el 1 de noviembre, y declaró que el 96% de sus funcionarios ya había cumplido con el objetivo. 3M , Procter & Gamble, IBM y American Airlines son otras firmas estadounidenses que han declarado obligatoria la vacuna para sus equipos, de acuerdo al New York Times.

¿Se puede replicar en Chile?

De acuerdo a Jorge Arredondo, socio y director del grupo laboral de Albagli Zaliasnik, la decisión del presidente Joe Biden es perfectamente replicable en Chile.

Según explicó el abogado laboral, la posibilidad de que el Estado pueda implementar la obligatoriedad de la vacuna, es algo "totalmente viable y posible". "Existen las campañas de vacunación obligatorias para ciertos rangos etarios, así que esto pasa por una decisión simplemente que pueda tomar la autoridad", dijo.

A la fecha, el proceso de vacunación es voluntario, pero se ha instalado en el país todo un debate en torno a si los empleadores pueden exigir a sus trabajadores vacunarse, tema sobre el cual la Justicia ya ha entregado algunos pronunciamientos.

Hace unos meses, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, se pronunció al respecto, y señaló que si bien el empleador no puede obligar a los trabajadores a vacunarse, sí puede -en ejercicio de su deber de proteger la vida y salud de los trabajadores- realizar los exámenes correspondientes para el diagnóstico del covid-19.

Sobre el tema, la Dirección del Trabajo ha señalado que el empleador no puede impedir el ingreso de los dependientes a su lugar de trabajo invocando la falta de vacunación contra el covid-19, sin incurrir en un incumplimiento de su obligación de proporcionar el trabajo convenido, salvo que concurra caso fortuito o fuerza mayor.

Con todo, para Arredondo los empleadores podrían exigir la obligatoriedad de la vacuna, cuando se trata de la prestación de un cierto tipo de servicios, que sean "presenciales, en un lugar cerrado y en un lugar mancomunado junto a otros trabajadores. El empleador en ejercicio, y en su deber de proteger la vida y salud de todos los trabajadores, en esos contextos sí pudiese exigir la vacunación, siendo eso una medida proporcional en virtud del resguardo de la vida y salud de todos los trabajadores".