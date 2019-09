Transcripciones telefónicas revelaron que Trump sí pidió a su par de Ucrania investigar a los Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí le pidió a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que investigará al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo por sus negocios en el país del este de Europa. Así lo confirma la transcripción de la llamada telefónica entre ambos mandatarios que ha hecho pública hoy la Casa Blanca.

La conversación se produjo el pasado 25 de julio y duró una media hora. En mitad de estos treinta minutos, el titular de la Casa Blanca señaló que "Biden se jactó de haber detenido la indagatoria, así que si puedes investigar eso (...) me suena horrible". Esta fue la única vez que nombró al vicepresidente.

"Se habla mucho sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo el enjuiciamiento y mucha gente quiere averiguar sobre eso, así que cualquier cosa que pueda hacer con el Fiscal General sería genial", dijo Trump en la conversación.

La administración de Trump sostiene que Biden actuó de forma inapropiada para evitar una investigación a las actividades empresariales de su hijo en Ucrania.

Para el presidente estadounidense, la llamada terminó siendo "perfecta" y demuestra que no hubo ninguna presión. Apenas se conoció la transcripción, el mandatario republicano tuiteó: "¿Se disculparán los demócratas después de ver lo que se dijo en la llamada con el presidente de Ucrania? Deberían; una llamada perfecta: ¡los tomó por sorpresa!"

Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call - got them by surprise!