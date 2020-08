Tras falta de acuerdo por nuevo plan de estímulo, demócratas instan a Trump a mantener el diálogo y no tomar decisiones unilaterales

Economía

Los funcionarios de la Casa Blanca, en tanto, recomendarán al mandatario a que siga adelante con su plan de firmar una orden ejecutiva para ofrecer alivio.

Luego de dos semanas de intensas rondas diarias de negociaciones, no fue posible que los funcionarios de la Casa Blanca y los congresistas demócratas alcanzaran un acuerdo sobre el nuevo plan de estímulo para la principal economía del mundo, donde los beneficios por desempleo y el monto total del paquete fueron las piedras de tope.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lideraron las negociaciones desde su bancada, y al concluir la reunión de hoy, la calificaron como "decepcionante".

"Les estamos pidiendo nuevamente que sean justos, que busquen con nosotros puntos en común", planteó Schumer, quien ayer advirtió que "una orden ejecutiva dejará afuera a millones de personas. No será efectivo y las cosas empeorarán".

Pelosi, en tanto, planteó que "les he dicho: Regresen cuando estén listos para darnos un número más alto", explicando que pese a que ofrecieron reducir en US$1 billón su propuesta original -de US$ 3 billones- para que el gobierno aumentara su propuesta en la misma suma y llegaran a un punto medio, no hubo intención en destinar más fondos.

Desde la otra vereda, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, junto al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows -los representantes del gobierno en las negociaciones-, plantearon que "en base a nuestra falta de actividad hoy" recomendarían al presidente Trump que siga adelante con su plan de firmar una orden ejecutiva para ofrecer alivio en medio de la pandemia.

El mismo mandatario confirmó ayer que su equipo está trabajando en una orden para tomar medidas unilateralmente sobre beneficios por desempleo y una moratoria federal de desalojo -que caducaron a fines de julio-, además de préstamos estudiantiles, en el caso de que ambas partes no alcanzaran un acuerdo.

Incluso, Mnuchin planteó que no volverá a negociar con los demócratas hasta que cambien la postura que han sostenido hasta el momento sobre el plan de ayuda, pero que cuando haya nuevas propuestas, volverá a escucharlas.

En grueso, además del tamaño del estímulo, el otro punto conflictivo fueron los subsidios por desempleo, ya que los demócratas se mantienen firmes en que los subsidios deben seguir siendo de US$ 600 cada semana, mientras que el gobierno, que originalmente planteaba que fueran de US$ 200 semanalmente, subió su oferta a US$ 400, monto que no fue suficiente para la oposición.

Además, en una carta enviada a sus colegas, Pelosi comentó que entre los desacuerdos están el monto a emplear en pruebas y tratamiento de Covid-19 y la ayuda para estados y municipios, entre otros.