Tras no llegar a un acuerdo sobre el Brexit; Boris Johnson se reunirá este sábado con jefa de Comisión Europea

El primer ministro británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, discutirán el sábado por la tarde el estado de las conversaciones sobre el Brexit, después de que los negociadores dijeron que no habían podido llegar a un acuerdo.

“Después de una semana de intensas negociaciones en Londres, junto con David Frost, hemos concordado hoy que no se cumplen las condiciones para un acuerdo, debido a las importantes divergencias en cuanto a la igualdad de condiciones, la gobernanza y la pesca”, dijo el principal negociador de la UE, Michel Barnier.

David Frost, el principal negociador de Gran Bretaña, hizo una declaración similar en redes sociales.

