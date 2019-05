Trump ahora apunta a México y anuncia que pondrá aranceles de 5% a todos sus productos hasta frenar la migración

Ahora los dardos de Donald Trump van contra México. Y es que el presidente de Estados Unidos indicó por medio de su Twitter que, a partir del 10 de junio, impondrá aranceles del 5% a todos los bienes provenientes de su vecino país hasta que se detenga el flujo de inmigrantes indocumentados.

"El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5 % a todos los productos que vienen a nuestro país desde México, hasta el momento en que los migrantes ilegales que vienen de México, y a nuestro país, PAREN", afirmó el mandatario en su red social.

"Las tarifas se incrementarán gradualmente hasta que se remedie el problema de la Inmigración Ilegal, momento en el que serán removidos los aranceles", añadió.

Posteriormente, la Casa Blanca, por medio de un comunicado entregó más detalles de la medida, indicando que los aranceles se incrementarán a un 10% el 1 de julio, a un 15% el 1 de agosto, a un 20% el 1 de septiembre, para llegar a un 25% el 1 de octubre.

No obstante, Trump señaló que si la crisis de migración ilegal "es aliviada" a través de medidas efectivas por parte de México los aranceles serán eliminados. Además, matizó que los trabajadores que lleguen de forma legal a EE.UU. podrán entrar en el país sin problema.

