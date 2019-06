Trump arremete nuevamente contra la Fed y lo insta a bajar la tasa

Economía

Presidente de los Estados Unidos llamó a la política de tasas como “muy, muy disruptiva” y alega que ayuda a China.

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en sus críticas hacia la Reserva Federal, señalando que la entidad está siendo "muy, muy disruptivo" al subir las tasas de interés muy rápido, dándole una ventaja a China en las negociaciones.



"(China) devalúa su moneda, lo ha hecho por años: lo que la ha dejado en una ventaja competitiva enorme. Nosotros no tenemos esa ventaja porque tenemos una Fed que no baja las tasas de interés", dijo Trump en una entrevista en CNBC, el lunes. "Deberíamos tener derecho a jugar en un campo justo pero, aun sin un campo de juego justo –porque nuestra Fed es muy, muy disruptiva para nosotros- somos ganadores".

Trump ha sido un crítico férreo de los movimientos del banco central, insistiendo en que haga un recorte de tasas. El año pasado señaló a la Fed como su "más grande amenaza" y dijo que no está "ni un poquito feliz" con su presidente, Jerome Powell

Estas últimas críticas vienen, aun cuando los operadores el mes pasado elevaron drásticamente sus expectativas de que la Fed haga un recorte de tasas -al menos en cuatro oportunidades este año- en respuesta a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y a un menor crecimiento de la economía global.

En sus comentarios a CNBC, Trump describió la decisión de la Fed, de subir la tasa de interés en diciembre, como "un gran error".



"Número uno, el aumento de tasa de interés fue muy rápido", dijo. "Número dos, hicieron un ajuste cuantitativo: estaban recibiendo US$ 50 mil millones al mes. Ahora lo relajaron, pero continúa en US$ 25 mil millones al mes, lo que es ridículo. Ahora China hace justo lo opuesto. Están inyectando dinero. Entonces, estoy ganando, pero no estoy ganando en un tablero nivelado", dijo.