Trump ataca a China en inicio de negociaciones en Shangái

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump nuevamente amaneció tuitero y no encontró mejor forma de comenzar el día que lanzando sus dardos en contra de China, justo al inicio de las conversaciones que se están llevando a cabo entre los negociadores comerciales de cada país, en Shangái.

"China lo está haciendo muy mal, su peor año en 27", escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter, y agregó que se suponía que el país comandado por Xi Jinping "empezaría ahora a comprar productos agrícolas estadounidenses, pero no hay signos de que vayan a hacerlo".

China is doing very badly, worst year in 27 - was supposed to start buying our agricultural product now - no signs that they are doing so. That is the problem with China, they just don’t come through. Our Economy has become MUCH larger than the Chinese Economy is last 3 years....