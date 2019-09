Trump ataca al BCE por recorte de tasa: "¡Les pagan por pedir dinero prestado, mientras nosotros pagamos intereses!"

Con la promesa de entregar mayores estímulos a la economía, el Banco Central Europeo (BCE) decidió recortar la tasa de interés en la facilidad de depósito -la que cobran los bancos por sus depósitos- en 10 puntos base a -0,50%.

Tras revelarse la última reunión de Mario Draghi, al mando de la entidad, Donald Trump criticó la medida del BCE que "perjudica las exportaciones estadounidenses".

"El Banco Central Europeo, actuando rápidamente, reduce las tasas en 10 puntos básicos. Intentan, y tienen éxito, en depreciar el euro frente al MUY fuerte dólar, perjudicando las exportaciones estadounidenses... Y la Fed se sienta, y se sienta y se sienta. ¡Les pagan por pedir dinero prestado, mientras nosotros pagamos intereses!", tuiteó el presidente de Estados Unidos.

European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports.... And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!