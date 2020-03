Trump califica a la Fed de "patética y lenta" y la insta a reducir las tasas

El presidente Donald Trump renovó el lunes sus ataques contra la Reserva Federal y su presidente Jerome Powell, pidiendo al banco central de los Estados Unidos que reduzca las tasas de manera más agresiva.

"Nuestra patética y lenta Reserva Federal, encabezada por Jay Powell, quien subió las tasas demasiado rápido y bajó demasiado tarde, debería bajar nuestra tasa de la Reserva Federal a los niveles de nuestros países competidores", escribió Trump en Twitter. "Ahora tienen una ventaja de hasta dos puntos, con una ayuda monetaria aún mayor. ¡Además, estimula!", dijo.

Our pathetic, slow moving Federal Reserve, headed by Jay Powell, who raised rates too fast and lowered too late, should get our Fed Rate down to the levels of our competitor nations. They now have as much as a two point advantage, with even bigger currency help. Also, stimulate!