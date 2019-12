Trump confirma que EEUU llegó a un acuerdo con China y no aplicarán nuevos aranceles el domingo

No había confirmación oficial, pero por medio de un tuit el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó esta mañana que se llegó a un acuerdo fase uno con China, por lo que este domingo no entrarán en vigor los nuevos aranceles.

"Hemos acordado un gran pacto de fase uno con China. (Los negociadores) han acordado muchos cambios estructurales y compras masivas de productos agrícolas, energía y productos manufacturados, y mucho más", dijo, pero precisando que las tarifas del 25% se mantendrán como están.

"Las tarifas de penalización establecidas para el 15 de diciembre no se cobrarán por el hecho de que hicimos el trato. Comenzaremos las negociaciones sobre el Acuerdo de la Fase Dos de inmediato, en lugar de esperar hasta después de las elecciones de 2020. Este es un trato increíble para todos. ¡Gracias!", agregó.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder....