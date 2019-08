Trump da vuelta la página... por ahora: se muestra dispuesto a una negociación tranquila con China

Economía

El presidente de EEUU aseguró que recibió una llamada desde Beijing, con la que se abriría el paso para retomar las negociaciones comerciales. “Es muy positivo” para todos, dijo.

Un nuevo respiro para la economía mundial, pero no se sabe qué tan duradero será.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció ayer una rama de olivo a China después de días de intensas acusaciones que sacudieron a los mercados financieros, tras asegurar que está dispuesto a retomar las negociaciones para lograr un acuerdo comercial.

El titular de la Casa Blanca también tendió la mano a la Unión Europea, a Francia y a Japón, y abrió la puerta a contactos diplomáticos y una eventual reunión con el líder iraní, Hasan Rohaní. Todo, en el marco de la cumbre del G7 que cerró ayer en Biarritz, Francia.

Giro de 180 grados

Después de haber recibido una llamada desde Beijing, y a sólo 24 horas de que su administración dijera que quizás se arrepentía de no subir “aún más” los aranceles a la nación asiática, el mandatario republicano se mostró optimista ante la posibilidad de lograr un acuerdo.

“China llamó a nuestros principales representantes comerciales y dijo: ‘volvamos a la mesa’; así que regresaremos y creo que quieren hacer algo al respecto”, dijo.

Además, manifestó su “gran respeto” por su par chino, Xi Jinping, por dar este paso y señalar que “quieren un acuerdo tranquilo” que ponga fin a la disputa arancelaria. Pasos como este muestran “por qué Xi es un gran líder”, consideró.

Poco después, en rueda de prensa junto al presidente francés, Emmanuel Macron, Trump dijo que “es un paso muy positivo” para todos, especialmente para la segunda mayor economía del mundo.

“Creo que no les queda más opción. Y no lo digo como amenaza (...) El golpe en su economía es un hecho, mientras que EEUU se ha beneficiado (de la guerra), recibiendo miles de millones de dólares”, apuntó.

Y agregó: “Mientras más se tarden, más duro será”.

Sus comentarios son el último giro tras días inciertos sobre la política comercial estadounidense hacia Beijing. El yuan se había depreciado ayer a un nuevo mínimo de 11 años y los mercados bursátiles en la región Asia Pacífico cayeron bruscamente, porque no alcanzaron a asimilar las nuevas señales de diálogo.

En tanto, no hubo respuesta inmediata de Beijing. En comentarios previos, el viceprimer ministro chino, Liu He, había dicho que su país no quería más hostilidades comerciales con EEUU.

Aseveró que “China (...) se opone resueltamente a la escalada de la guerra comercial”, recogió Financial Times.

“No es buena para China, no es buena para EEUU y tampoco es buena para los intereses de las personas en todo el mundo”, agregó.

EEUU e Irán

Otro cambio de discurso se produjo sobre Irán. Trump se mostró abierto a reunirse con Hasan Rohaní y levantar las sanciones comerciales, aunque detalló que no le otorgarían dinero. “Irán no es el mismo país que era cuando yo llegué al poder hace dos años (...) creo que Irán puede ser un gran país, pero no puede tener armas nucleares. Tienen que ser jugadores justos; no pueden hacer lo que dicen que harán, porque encontrarán una respuesta de fuerza”, aseveró.