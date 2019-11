Trump dice que EEUU está cerca de firmar “fase uno” de acuerdo comercial con China

Economía

Sin embargo, el mandatario advirtió que si no se alcanza un pacto aumentará “sustancialmente” los gravámenes a Beijing.

El presidente Donald Trump dijo ayer que Estados Unidos está cerca de cerrar la "fase uno" de un acuerdo comercial con China, pero no ofreció nuevos detalles sobre las negociaciones en un discurso con el que buscó destacar los logros de su gobierno en materia económica. Eso sí, advirtió que si no se alcanza un pacto aumentará "sustancialmente" los gravámenes a Beijing.

"Se mueren por llegar a un acuerdo. Somos nosotros los que estamos decidiendo si queremos o no alcanzarlo", dijo Trump en referencia a China en el Club Económico de Nueva York.

"Estamos cerca. Podría ocurrir un acuerdo comercial significativo de la fase uno con China. Podría ocurrir pronto. Pero sólo aceptaremos un acuerdo si es bueno para EEUU y nuestros trabajadores y grandes compañías", agregó.

Trump advirtió que aumentaría los aranceles a los bienes chinos "muy sustancialmente" si el gigante asiático no llega a un acuerdo con Washington.

Los inversionistas estaban a la espera de los comentarios de Trump, pero los mercados apenas se movieron después del discurso, que no tuvo anuncios importantes.

"No creo que hayamos conocido nada nuevo del discurso de Trump", aseguró Greg Anderson, jefe global de estrategia cambiaria de BMO Capital Markets, a Reuters. "Lo único que quizás sea nuevo es que no anunció una fecha y una hora para una ceremonia de firma. Los mercados lo habían estado esperando, pero esas esperanzas se desvanecieron".

Trump y su par chino, Xi Jinping, habían planeado firmar la fase uno del acuerdo en la cumbre de líderes de APEC que se realizaría esta semana en Chile, la cual fue cancelada debido a los disturbios sociales en el país.

Por el momento no se ha anunciado un nuevo sitio para la firma. Pero una persona familiarizada con el asunto dijo a Bloomberg que se descartaron las ubicaciones en EEUU para la reunión propuesta por la Casa Blanca. Ahora se están considerando ubicaciones en Asia y Europa, agregó la persona, pidiendo no ser identificada porque las discusiones no son públicas.

En los últimos días, las acciones estadounidenses han repuntado a niveles récord, en parte debido al optimismo de que las tensiones se estén enfriando en una guerra comercial que se ha extendido por 18 meses y que involucra aranceles sobre unos US$ 500 mil millones de intercambio comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

Nuevo ataque a la Fed

Durante su alocución, Trump nuevamente criticó la política monetaria de la Reserva Federal, liderada por Jerome Powell, que ha mantenido las tasas de interés de EEUU más altas que otras economías desarrolladas, asegurando que preferiría tasas negativas.

"Recuerden que estamos compitiendo activamente con naciones que reducen abiertamente las tasas de interés, de modo que a muchos ahora se les paga cuando pagan su préstamo, lo que es conocido como interés negativo. ¿Quién ha oído hablar de una cosa así?", preguntó el mandatario.

"Denme un poco de eso. Denme algo de ese dinero. Quiero algo de ese dinero. Nuestra Reserva Federal no nos permite hacerlo", increpó, causando risas en la audiencia. "Nos coloca en una desventaja competitiva frente a otros países".

La Fed recortó las tasas de interés el mes pasado por tercera vez en el año para proteger a la economía de la incertidumbre por la guerra comercial y una desaceleración global, y señaló que la política monetaria quedará en pausa hasta que el panorama empeore.

La tasa de referencia de la Fed está en un rango de 1,5% a 1,75%, lo que es bajo según los estándares históricos, pero más alto que Japón y la zona euro, que han aplicado tasas negativas en un esfuerzo por apuntalar sus débiles economías.

Con miras a 2020

Trump aprovechó además de presentar el pilar central de su campaña de reelección de 2020 en su discurso, asegurando que sus políticas han generado un auge en el crecimiento y el empleo.

"Cumplimos nuestras promesas y superamos nuestras expectativas por un margen muy amplio", destacó. Los mercados pudieron subir otro 25% "si tuviéramos una Fed que trabajara con nosotros", acotó.

Sin embargo, no hubo más señales sobre el futuro de la economía estadounidense o cualquier indicio de que esté preocupado por una desaceleración.

Trump promociona frecuentemente su manejo de la economía, que según él está disfrutando de su quinto año de expansión ininterrumpida y un desempleo en mínimos casi récord gracias a sus políticas comerciales, fiscales y de desregulación. Aseguró que los recortes de impuestos que implementó a fines de 2017 están "en el centro de nuestra recuperación".

El titular de la Casa Blanca expuso sus críticas a los demócratas "de extrema izquierda" y "radicales", cuyas políticas dijo que llevarían a la nación a la bancarrota y dañarían a la clase media. Criticó además las propuestas del partido de oposición sobre energía y cambio climático.