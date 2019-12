Trump dice que reporte de The Wall Street Journal sobre acuerdo con China está "totalmente errado"

El presidente Donald Trump dijo el viernes que un reporte del Wall Street Journal sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China está totalmente errado.

"La historia del Wall Street Journal sobre el acuerdo con China es totalmente errónea, especialmente su comentario sobre los aranceles", escribió Trump en un tuit, sin ofrecer detalles y sin indicar a qué reporte se refería.

The Wall Street Journal story on the China Deal is completely wrong, especially their statement on Tariffs. Fake News. They should find a better leaker!